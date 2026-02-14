SESTŘIHY: Slovácko - Bohemians 1:2, důležitá výhra klokanů. Remízová premiéra kouče Šustra
Další víkend znamená už dvaadvacaté kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla na domácí Julisce remizovala se Zlínem 0:0. Poprvé se představila pod novým koučem Pavlem Šustrem. Pražané se prvním jarním bodem neodpoutali od dna tabulky. Důležité body v boji o záchranu získali Bohemians, kteří na hřišti Slovácka vyhráli 2:1. Slavii porazila Karvinou 3:1 a Plzeň na závěr sobotního programu uspěla v Olomouci 2:1. SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Důležitá výhra Bohemians
Bohemians zvítězili ve na hřišti předposledního Slovácka 2:1. O jejich výhru se v prvním poločase zasloužili Lukáš Hůlka ve 29. a David Lischka ve 43. minutě. Prohru Slovácka v 73. minutě jen zmírnil Daniel Tetour. „Klokani" se z tříbodového zisku radovali po šesti utkáních, v nichž získali jen bod, a v neúplné tabulce jsou dvanáctí. Dnešnímu soupeři se vzdálili na sedm bodů. Slovácko po dvou remízách poprvé na jaře prohrálo, zvítězilo v jediném z minulých šesti kol a před poslední Duklou je už pouze o bod, jelikož Pražané v souběžně hraném duelu doma remizovali se Zlínem 0:0.
Slavia porazila Karvinou
Slavia vyhrála v Karviné 3:1 a uhájila pozici jediného neporaženého celku v Chance Lize. Tomáš Chorý poslal hosty do vedení krátce po zranění svého spoluhráče Davida Douděry. Za domácí srovnal povedeným sólem Pavel Kačor, ale druhý poločas už patřil opět „sešívaným“. Nejprve šikovně tečoval střelu Mubaraka Suleimana kapitán Jan Bořil a vítězství pojistil Mojmír Chytil. Tým Jindřicha Trpišovského navýšil náskok v čele tabulky na osm bodů, druhá Sparta má nedělní zápas s Hradcem k dobru. Karviná, která se musela obejít bez kapitána Jiřího Fleišmana a trojice hráčů hostujících z Edenu, padla na jaře i ve třetím zápase.
Pešek při debutu neproměnil penaltu
Dukla remizovala se Zlínem 0:0. Hostující Jakub Pešek v závěru neproměnil pokutový kop. Premiéru na lavičce domácího týmu si odbyl trenér Pavel Šustr. Pražané zůstali v neúplné tabulce poslední, nováčkovi soutěže Zlínu patří devátá příčka. Duklu po úterním odvolání trenéra Holoubka vedl nově kouč Šustr, pro něhož šlo o ligovou premiéru. V minulosti hrával za Zlín. Dejvický celek zvítězil v jediném z posledních 17 kol a v lize devětkrát po sobě nevyhrál, díky bodu se ale přiblížil předposlednímu Slovácku na rozdíl bodu. Ani Zlín ještě na jaře neskóroval a bodoval teprve podruhé z posledních osmi kol.
Krčík rozhodl gólem do šatny
Plzeň vyhrála na hřišti Olomouce 2:1. Viktorii poslal do vedení Salim Lawal, na jeho trefu ale rychle odpověděl krásnou střelou Danijel Šturm. Hosté si gólem do šatny vzali náskok zpět, prosadil se Dávid Krčík. Po změně stran už žádná branka nepadla, svěřenci trenéra Martina Hyského si tak odvezli tři body.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu