Předplatné

Slovácko - Bohemians 1:2, důležitá výhra klokanů. Remízová premiéra kouče Dukly Šustra

David Lischka z Bohemians se raduje z gólu
David Lischka z Bohemians se raduje z góluZdroj: ČTK / Glück Dalibor
Hráči Bohemians se radují z gólu
Pavel Šustr při premiéře na lavičce Dukly
Pavel Šustr při premiéře na lavičce Dukly
Lukáš Hůlka poslal Bohemians do vedení
Brankář Hugo Jan Bačkovský zasahuje při svém debutu za Duklu
Fotbalisté Slavie slaví gól Tomáše Chorého
Radost fotbalistů Dukly po gólu Zlatana Šehoviče
11
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Další víkend znamená další, už dvaadvacaté, kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla na domácí Julisce remizovala se Zlínem 0:0. Poprvé se představila pod novým koučem Pavlem Šustrem. Pražané se prvním jarním bodem neodpoutali od dna tabulky. Důležité body v boji o záchranu získali Bohemians, kteří na hřišti Slovácka vyhráli 2:1. Slavii porazila Karvinou 3:1. Plzeň se na závěr sobotního programu představí v Olomouci. Všechna utkání nejvyšší české ligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Podrobnosti připravujeme.

Základní část - 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
12Detail
LIVE
00Detail
LIVE
13Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů