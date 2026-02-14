Slovácko - Bohemians 1:2, důležitá výhra klokanů. Remízová premiéra kouče Dukly Šustra
Další víkend znamená další, už dvaadvacaté, kolo fotbalové Chance Ligy. Dukla na domácí Julisce remizovala se Zlínem 0:0. Poprvé se představila pod novým koučem Pavlem Šustrem. Pražané se prvním jarním bodem neodpoutali od dna tabulky. Důležité body v boji o záchranu získali Bohemians, kteří na hřišti Slovácka vyhráli 2:1. Slavii porazila Karvinou 3:1. Plzeň se na závěr sobotního programu představí v Olomouci. Všechna utkání nejvyšší české ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Podrobnosti připravujeme.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu