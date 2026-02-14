Slovácko selhalo. Vrátili jsme se k alibismu, kritizoval Skuhravý. Prohru vzal i na sebe
Za předchozí dva jarní zápasy dostávalo Slovácko pochvaly. Důležitou bitvu ve 22. kole Chance Ligy s Bohemians (1:2) však nezvládlo a zapsalo první domácí porážku pod Romanem Skuhravým. Kouče kostrbatý a v první půli nesebevědomý výkon rozladil. Jeho týmu navíc dali góly dva stopeři – Hůlka a Lischka. Uznání tentokrát směřuje ke klokanům, kteří se na duel výborně takticky připravili. „Vrátili jsme se k alibismu,“ postěžoval si trenér.
Co se stalo se Slováckem, které předtím remizovalo s Baníkem a v Jablonci?
„Férově musím přiznat, že Bohemka vyhrála zaslouženě. Hodně jsme k tomu prvním poločasem přispěli my. Neudrželi jsme nastavení hřiště, hráli jsme hrozně pomalu. Nebyli jsme sebevědomí a neměli jsme dobrý pohyb. To, co jsme vyvedli u těch dvou situací… Když uděláte zbytečnou standardní situaci, většinou vás soupeř potrestá. A ten druhý gól byl krásný trest za náš výkon.“
Máte pro něj vysvětlení?
„První poločas jde za mnou. Viděl jsem v tréninku, že jde mužstvo nahoru a tvrdě pracuje. Ale byl to reálně první domácí zápas se soupeřem z našeho ranku. Bohužel se tým vrátil k alibismu. Nepřečetl jsem to, nezasáhl jsem. Neudrželi jsme pozice ve středu zálohy. Všude jsme to měli daleko. Měl jsem pocit, že jsme si šli zahrát fotbal. Říznul jsem do toho v poločase, chtěl jsem si i vyzkoušet nové hráče. Snažili jsme se, ale ve finální fázi byla pořád křeč. Měli jsme aspoň lepší pohyb.“
Jste z toho špatný?
„Cítíte, že mužstvo nejde tak, jak jste zvyklý. Jak jste viděl včera na tréninku. Když jsem skautoval Slovácko, tyto věci se tam v kritických situacích objevovaly dost pravidelně. Zanalyzuju si to jako každý zápas. My jedeme dál. Teď můžou fakt hrát jenom hráči, kteří mají koule, zodpovědnost a jdou se tam pozabíjet. Největší překvapení pro mě bylo, že jsme neměli dobrý pohyb. To moje povaha těžce kouše.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu