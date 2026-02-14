Předplatné

Slovácko selhalo. Vrátili jsme se k alibismu, kritizoval Skuhravý. Prohru vzal i na sebe

Slovácko doma podlehlo Bohemians
Michal Koštuřík
Chance Liga
Za předchozí dva jarní zápasy dostávalo Slovácko pochvaly. Důležitou bitvu ve 22. kole Chance Ligy s Bohemians (1:2) však nezvládlo a zapsalo první domácí porážku pod Romanem Skuhravým. Kouče kostrbatý a v první půli nesebevědomý výkon rozladil. Jeho týmu navíc dali góly dva stopeři – Hůlka a Lischka. Uznání tentokrát směřuje ke klokanům, kteří se na duel výborně takticky připravili. „Vrátili jsme se k alibismu,“ postěžoval si trenér.  

Co se stalo se Slováckem, které předtím remizovalo s Baníkem a v Jablonci?
„Férově musím přiznat, že Bohemka vyhrála zaslouženě. Hodně jsme k tomu prvním poločasem přispěli my. Neudrželi jsme nastavení hřiště, hráli jsme hrozně pomalu. Nebyli jsme sebevědomí a neměli jsme dobrý pohyb. To, co jsme vyvedli u těch dvou situací… Když uděláte zbytečnou standardní situaci, většinou vás soupeř potrestá. A ten druhý gól byl krásný trest za náš výkon.“

Máte pro něj vysvětlení?
„První poločas jde za mnou. Viděl jsem v tréninku, že jde mužstvo nahoru a tvrdě pracuje. Ale byl to reálně první domácí zápas se soupeřem z našeho ranku. Bohužel se tým vrátil k alibismu. Nepřečetl jsem to, nezasáhl jsem. Neudrželi jsme pozice ve středu zálohy. Všude jsme to měli daleko. Měl jsem pocit, že jsme si šli zahrát fotbal. Říznul jsem do toho v poločase, chtěl jsem si i vyzkoušet nové hráče. Snažili jsme se, ale ve finální fázi byla pořád křeč. Měli jsme aspoň lepší pohyb.“

Jste z toho špatný?
„Cítíte, že mužstvo nejde tak, jak jste zvyklý. Jak jste viděl včera na tréninku. Když jsem skautoval Slovácko, tyto věci se tam v kritických situacích objevovaly dost pravidelně. Zanalyzuju si to jako každý zápas. My jedeme dál. Teď můžou fakt hrát jenom hráči, kteří mají koule, zodpovědnost a jdou se tam pozabíjet. Největší překvapení pro mě bylo, že jsme neměli dobrý pohyb. To moje povaha těžce kouše.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň21115540:2738
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

