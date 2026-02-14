Červenka si posteskl: Penaltu jsme měli dát... Bude to boj o holý život, líčil Šustr
Nákopy, tvrdé střety a minimum pohledných akcí. „Moc tam toho není. Víc soubojů než fotbalu,“ začal strohé hodnocení trenér Zlína Bronislav Červenka, jehož tým na Dukle ve 22. kole Chance Ligy remizoval 0:0. V závěru mohl tři body pro „ševce“ sebrat navrátilec do ligy Jakub Pešek, ale z penalty napálil pouze břevno. „Jsem jeden z nejzkušenějších, takže jsem si to vzal a věřil jsem si,“ litoval po utkání.
Vysněný návrat mu zhořkl. Jeho tým dostal k dispozici obrovskou šanci urvat výsledek na svou stranu, když Gilbert Dantaye nešikovně zpracovával míč ve vlastním vápně a jako první ho zasáhl rukou. Rozhodčí po krátké kontrole u videa neváhal a ukázal na bílý bod.
Vše si v 84. minutě přichystal Jakub Pešek, který při debutu za Zlín mohl rozhodnout o důležité výhře. Místo toho však poslal míč do horní tyče. „Byl jsem přesvědčený, že to budu směřovat doprostřed a nahoru, ale o pár čísel to nevyšlo,“ komentoval svůj nepřesný pokus. „Určený jsem nebyl, ale celý týden jsem se cítil dobře. Škoda, že to nedopadlo,“ dodal zklamaně.
Radost pochopitelně neměl ani trenér Bronislav Červenka, který sice s týmem získal první jarní bod, ale spokojený s výkonem ani s výsledkem nebyl. „K penaltě jsme se dostali náhodně a měli jsme ji proměnit. Takhle jsme si tři body nezasloužili,“ pronesl s lehce kyselým výrazem.
Samotnému exekutorovi ale nic nevyčítal. „Byli tam kluci, kteří to umí kopnout a rozhodnutí bylo na nich. Kuba si to vzal na sebe. Nedal, mrzí nás to, protože by nám to přineslo tři body, ale nedá se nic dělat,“ dodal smířeně.
Oba týmy se tak rozešly smírně po bezbrankové remíze. Po zimní přestávce tak právě Dukla a Zlín zůstávají posledními dvěma celky bez vstřelené branky.
Šustr: Rval jsem se sám se sebou
Na posledním místě tabulky tak i po 22. kole zůstane tým z Julisky, ale Pražany může po nástupu nového trenéra těšit alespoň první jarní bod. „Chtěli jsme vyhrát. Chtěl jsem strašně moc vyhrát. Jsem vítězný typ a moc jsem si přál, abychom začali výhrou, takže mi to kazí dojem,“ začal hodnocení prvního utkání na lavičce v nejvyšší soutěži kouč Pavel Šustr.
K týmu se přitom připojil až ve čtvrtek, takže čas na přípravu byl minimální. „Měli jsme dva tréninky. Řešili jsme věci k zápasu, ale bylo to spíš o tom, přenastavit myšlení hráčů, což je dlouhodobý proces a my jsme ve všem na začátku,“ začal ze široka ohledně nové štace u posledního týmu ligy.
„Ocenil jsem kluky za jejich přístup a energii, která v zápase byla. Také jsem jim ale řekl, že tohle je základ a ne nějaký nadstandard. Z toho teď musíme začít stavět fotbal. Jsme na začátku, což je na jednu stranu dobře, protože to máme kam posouvat,“ dodal k momentálním cílům.
Přiznal také, že svou předchozí práci u reprezentace do šestnácti let opouštěl nerad. „Byly to smíšené pocity. Vzal jsem U16 a chtěl jsem si je připravit pro mistrovství Evropy do 17 let. Mrzí mě, že jsem nemohl dodělat tuhle práci. Přišla ale nabídka z první ligy, a to je prostě první liga. Rval jsem se sám se sebou, jestli mám jít z relativního klidu do nepohody. Pak jsem si vzpomněl, kdo jsem, skočil jsem do auta a jel jsem,“ líčil vlastní myšlenkové pochody při náhlé změně práce.
Moc dobře si přitom uvědomuje, že na Dukle ho čeká extrémně náročná štace. „Nejradši bych řekl, že budeme hrát dobrý fotbal plný šancí a budeme vyhrávat. Jenže tohle bude boj o holý život a některé věci možná půjdou stranou. Bez fotbalu to nepůjde a nechceme od toho úplně upustit. Bude to ale opravdu strašně náročné a všichni si to musí uvědomit,“ doplnil vážně.
Pro šanci na záchranu tak jeho tým bude muset okamžitě začít sbírat body. Další příležitost bude mít už za týden v derby proti Bohemians.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu