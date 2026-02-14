Starosti Slavie: Douděra se zranil, poprvé nehrál Provod. Nejlepší hráč ligy, říká Bořil
Po prvním poločase jim nebylo úplně do zpěvu. Hráli nerozhodně, k šancím se dostávali těžko a houževnatý soupeř z Karviné je nepěkně zlobil. Až sněhové vločky, které se začaly snášet na pažit o přestávce, přinesly fotbalistům Slavie štěstí. Druhou půli už favorit zvládl s obrovským přehledem a vyhrál 3:1. A konkurenční Spartě poslal důležitý vzkaz v boji o titul: Bodový rozdíl se po 22. kole Chance Ligy nezmenší.
Klíčový moment utkání? Možná poločasové střídání, kdy Jindřich Trpišovský poslal na plac Mojmíra Chytila. Šestadvacetiletý útočník v kooperaci s Tomášem Chorým zářil, v závěru je navíc na hrotu doplnil i Erik Prekop.
Obecně druhý poločas Slavii jednoznačně vyšel. Karvinou tak mrzely šance z úvodního dějství, v němž pádil Lucky Ezeh sám na Jindřicha Staňka, jenže reprezentační gólman mu rychle skočil pod nohy. Svou příležitost poté neproměnil ani Emmanuel Ayaosi. „Stačilo to obstřelit a nebylo co řešit. Mrzí mě to, protože hráč na to kvalitu má,“ věděl kouč Karviné Marek Jarolím.
Přesto jeho tým na úvodní trefu Chorého zareagoval. Zásluhou Pavla Kačora, jenž na půlce obral o míč právě slávistického kanonýra a středem hřiště neohroženě mířil do koncovky. Přízemní ránu zametl k tyči. Precizně.
Sešívaní vystrčili růžky ještě v závěru poločasu, snovou dvacetiminutovku ale předvedli až po pauze. Rozdílová branku trefil Jan Bořil, byť trochu krkolomně. „Já jsem vlastně odskakoval. Myslel jsem si, že Mubarak (Suleiman) střílí úplně mimo. Nastřelil mě do stehna nebo do boku. Šťastně to tam spadlo, ale takový gól jsme potřebovali. Jsem rád, že padnul, protože pak jsme se už uklidnili. Od té doby jsme na hřišti dominovali a Karvinou jsme nepustili do vyložené šance,“ pokývl zkušený lídr Pražanů.
Jindy sváteční střelec pálil v probíhající sezoně už potřetí. „Chci být týmu prospěšný a pomáhat mu. To, že takhle dávám góly a pomáhám týmu, je pro mě něco neuvěřitelného. Vážím si, že mám nějaké body. Hlavně to bylo na 2:1, tím gólem jsme se uklidnili. Pak jsme si to hlídali, přidali jsme třetí gól a už bylo po zápase,“ líčil slávistický kapitán.
Definitivní pojistku přidala Slavia v 72. minutě, kdy Chorý přihrával a Chytil zakončoval. Slávisté zvládli složitou prověrku i bez Lukáše Provoda, jenž jim scházel poprvé v sezoně. „Víme, že Provi je motor naší hry a nejlepší hráč ligy. Třeba Schranzík (Ivan Schranz) nastoupil na neobvyklém postu, ale zvládnul to úplně bravurně. Klobouk dolů před ním. Budeme se těšit, až se Provi vrátí,“ hlásil Bořil.
Pražané hráli i bez exkarvinského Alexandra Bužka, který zápas sledoval s berlemi na tribuně. Navíc v 15. minutě se jim zranil David Douděra. „Je to zranění na lýtku. Jak moc vážné to bude, uvidíme po vyšetření. Samozřejmě to byla velká komplikace, protože je to další hráč, který nám pomáhá řídit hru,“ věděl Trpišovský.
Nicméně i Marek Jarolím měl však před utkáním značné starosti. Kromě dlouhodobě zraněného Sebastiana Boháče nemohl počítat s vykartovaným Jiřím Fleišmanem i Albertem Labíkem, Sahmkou Camarou a Šimonem Slončíkem, které právě Slavia nechává v Karviné hostovat.
„Možná by tam ty změny byly stejně, třeba by někdo z hráčů, který nemohl nastoupit, nehrál. Je to ale i o tom, že hráče nemáte připravené na lavičce a nemůžete reagovat. I tak jsem měl dobrý pocit, že tým kvalitu má a základní sestava je dostatečně silná. Ukázalo nám to složení, které může fungovat. Pozitivní je návrat Kuby Křišťana, který nám dodal klid i kvalitu,“ připomněl Jarolím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|21
|11
|5
|5
|40:27
|38
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu