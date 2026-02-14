Šlágr bavil, Lurvink obstál, Hrošovský bez sentimentu. Bohemians zaskočili Skuhravého
„Těžký terén, ale dobrý fotbal až do konce a vynikající individuální výkony. Sigma doplatila na špatné bránění standardek,“ říká po zápase Olomouc – Plzeň, který skončil vítězstvím Viktorie 2:1, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Koštuřík ve svém Prvním dojmu.
- Co drahé posily Sigmy a proč ho zaujal hostující Patrik Hrošovský?
- A jaký má Koštuřík názor na odpolední zápas Slovácko – Bohemians, který rovněž skončil výhrou hostí?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu