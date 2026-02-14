Předplatné

Šlágr bavil, Lurvink obstál, Hrošovský bez sentimentu. Bohemians zaskočili Skuhravého

Video placeholder
Šlágr bavil, debutující Lurvink obstál, Hrošovský bez sentimentu. Bohemians zaskočili Skuhravého • Zdroj: iSport.tv
Hráči Plzně se radují z gólu
Tvrdý střet v boji o míč
Jáchym Šíp z Olomouce se snaží uniknout
Dávid Krčík se trefil proti Sigmě
Merchas Doski a Ahmad Ghali v souboji o míč
Václav Jemelka fauluje Antonína Růska
Danijel Šturm v dresu Sigmy
„Těžký terén, ale dobrý fotbal až do konce a vynikající individuální výkony. Sigma doplatila na špatné bránění standardek,“ říká po zápase Olomouc – Plzeň, který skončil vítězstvím Viktorie 2:1, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Koštuřík ve svém Prvním dojmu.

  • Co drahé posily Sigmy a proč ho zaujal hostující Patrik Hrošovský?
  • A jaký má Koštuřík názor na odpolední zápas Slovácko – Bohemians, který rovněž skončil výhrou hostí?

