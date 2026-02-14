Hyský po Sigmě: Souarému občas někdo řekne Messi. Výkony Višinského? Není to o mně
Dva Hrošovského rohy a Plzeň veze tři body z Hané. Trenér Martin Hyský odvedl se svým týmem ve 22. kole Chance Ligy v Olomouci velmi dobrou práci na složitém terénu. Viktoria se díky trefám útočníka Salima Lawala a (opět) stopera Dávida Krčíka výborně naladila na duel Evropské ligy na hřišti řeckého Panathinaikosu Atény. „Myslím, že jsme byli celkově lepší než Olomouc. Velká pochvala,“ hodnotil trenér triumf 2:1.
Navzdory těžkému terénu a nevlídnému počasí se hrál zajímavý fotbal. Souhlasíte?
„Máte pravdu. Hrál se výborný zápas ve skvělém tempu. Přispěla k tomu obě mužstva. Na to, že je začátek února, byl terén velmi dobrý. Vím, jaké podmínky k tréninku jsou v těchto klimatických časech. Dlouhodobě chválím olomoucké hřiště, i když v létě je samozřejmě lepší. Bylo to pevné, déšť a později sníh daly trávníku rychlost, balon na něm běhal. Pro hráče je samozřejmě složité se na tomto hýbat, bylo to mazlavé a občas někdo podklouzl.“
Pochválíte váš tým za výkon a výsledek?
„Myslím, že jsme byli celkově lepší než Olomouc. Velká pochvala, hráli jsme velmi týmově, obětavě a přidali jsme k tomu i fotbalovou kvalitu. Opět jsme skvěle bránili. Výkony Venci Jemelky, Dávida Krčíka, Mechase Doskiho a Amara Memiče byly výborné. Dostali jsme laciný gól, ale takové padají. Dali jsme dva po standardních situacích. Dobře je zahráváme, jsme hladoví.“
Proč nebyl na soupisce střelec Daniel Vašulín?
„Má lehkou virózu.“
Hodně se mi pod vámi líbí křídelník Denis Višinský. Co jste s ním udělal, že se tak nakopl?
„Předně, není to o mně. Absolutně ne. Plzeň moc dobře věděla, proč ho z Liberce přivádí. Denis má schopnosti ofenzivního hráče, je odvážný, velmi dobře cítí, kdy má jít do náběhu za obranu a kdy si vzít balon do nohy. Je skvělý v přebírání míče v meziprostorech, v Olomouci to několikrát ukázal. Má formu a velkou konkurenci, se kterou se pere dobře. Patří k našim důležitým hráčům a mám z něj radost. Ale jak říkám, je to o něm, ne o mně. Neudělal jsem s ním nic speciálního.“
Sigma měla na konci tlak. Obával jste se o těsný náskok?
„Samozřejmě je riziko, že padne v posledních minutách nebo vteřinách vyrovnávací gól. Ale kluci to výborně odskákali, reagovali jsme střídáním větších hráčů. I přes ten tlak a standardky jsme Olomouc do velké příležitosti nepustili. Závěr byl skvěle odehraný.“
Nevadí vám, že Cheick Souaré prakticky nepoužívá při hře pravou nohu? Všechno tahá přes silnou levou. Není to někdy na škodu?
„On je typický levonohý hráč. Je to jeho typologie. Cheickovi občas v kabině někdo řekne Messi. (úsměv) Ten taky nepoužívá pravou. Souaré dokáže zahrát na jakékoliv pozici. Je na něm vidět, že má pohodu a velkou formu.“
Stoper Dávid Krčí vstřelil osmý gól v sezoně. Co vy na to?
„Je to něco absolutně nadstandardního. Před zápasem mu říkám, ať je hlavně pevný a koncentrovaný dozadu. Když tomu přidá nadstavbu v podobě gólů, je to paráda. Osm branek je z pozice stopera neuvěřitelné číslo. Ale je to o výsledcích, týmové práci. David je skromný kluk, ví, kam přišel a jakou má pozici. Ví, že konkurence je obrovská. Musí makat.“
Kdy bude k dispozici nový útočník Mohamed Toure z Kuopia?
„Má lehčí zranění, je v individuálním režimu. Od příštího týdne by se měl zapojit do tréninku.“
Jemelka: Krčík je úkaz. Nevím, jak to dělá
Když se pustil po mokrém trávníku do skluzu, spoluhráčům, trenérům i fanouškům Plzně se tajil dech. Ale Václav Jemelka (30) měl své obranné zákroky pod kontrolou. V Olomouci, kde fotbalově vyrostl, odehrál vynikající partii a pomohl k výhře 2:1. „Vyšly mi snad všechny skluzy, jsem spokojený,“ hlásil stoper Viktorie.
Neriskoval jste vzadu příliš?
„Skluzy jsou vždycky pade na pade. (úsměv) Teď to vyšlo, jsem za to rád. Snažím se to načasovat tak, abych nikoho netrefil. Tentokrát jsem šel krásně do balonu. Vyšly mi snad všechny, jsem spokojený. Terén nebyl ideální, ale snažili jsme se s tím poprat, jak nejlépe to šlo. Nakonec jsme si s tím poradili.“
Líbil se vám i celkový výkon Viktorie?
„Jsem rád, že jsme to tady zvládli. Bylo to nesmírně těžké utkání. Sigma je kvalitní mužstvo, odtud se nevozí body lehce. Pomohli jsme si standardkami, což je super. Dávid Krčík je velký úkaz. Nevím, jak to dělá, ale strašně mu fandíme. Doufám, že nám bude takto pomáhat dál. Jsme rádi, že ho máme. Páťa (Hrošovský) to skvěle kope a vychází nám to.“
Pomáhá vám i nový útočník Salim Fago Lawal. Jaký je?
„Hned do toho naskočil a vypadá zajímavě. Je hodně rychlý. Nasává taktické pokyny a myslím, že je plní velice dobře. Pomáhá nám i v presinku a nábězích za obranu. Je platný a hodně nepříjemný. V Olomouci to okořenil i gólem. Takže super.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu