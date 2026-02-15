ONLINE: Sparta - Hradec 1:0. Haraslín otevřel skóre, Vindahl musel střídat

Předplatné

Chance Liga
Fotbalisté Sparty na závěr 22. kola Chance Ligy nastupují doma proti Hradci Králové. Tým kouče Priskeho se na Letné před svými fanoušky představuje poprvé v jarní části sezony a po dvou venkovních výhrách se chtějí opět přiblížit vedoucí Slavii. Velkou motivaci uspět mají ovšem i Východočeši, kteří v případě vítězství v Praze mohou proniknout do elitní šestky. ONLINE přenos utkání sledujte od 18:30 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

