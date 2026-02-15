ONLINE: Sparta - Hradec 1:0. Haraslín otevřel skóre, Vindahl musel střídat
Fotbalisté Sparty na závěr 22. kola Chance Ligy nastupují doma proti Hradci Králové. Tým kouče Priskeho se na Letné před svými fanoušky představuje poprvé v jarní části sezony a po dvou venkovních výhrách se chtějí opět přiblížit vedoucí Slavii. Velkou motivaci uspět mají ovšem i Východočeši, kteří v případě vítězství v Praze mohou proniknout do elitní šestky. ONLINE přenos utkání sledujte od 18:30 na iSportu.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu