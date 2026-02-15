Předplatné

ONLINE: Sparta - Hradec. Pražané poprvé na jaře na Letné, hosté útočí na elitní šestku

Spoluhráči gratulují Lukáši Haraslínovi ke druhému gólu
Spoluhráči gratulují Lukáši Haraslínovi ke druhému gólu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Lukáš Haraslín slaví se spoluhráči
Andy Irving při svém debutu za Spartu
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Fotbalisté Sparty na závěr 22. kola Chance Ligy nastupují doma proti Hradci Králové. Tým kouče Briskeho se na Letné před svými fanoušky představuje poprvé v jarní části sezony a po dvou venkovních výhrách se chtějí opět přiblížit vedoucí Slavii. Velkou motivaci uspět mají ovšem i Východočeši, kteří v případě vítězství v Praze mohou proniknout do elitní šestky. ONLINE přenosy utkání sledujte od 18:30 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Plzeň22125542:2841
4Jablonec21116428:2039
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

