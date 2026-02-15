ONLINE: Sparta - Hradec. Pražané poprvé na jaře na Letné, hosté útočí na elitní šestku
Fotbalisté Sparty na závěr 22. kola Chance Ligy nastupují doma proti Hradci Králové. Tým kouče Briskeho se na Letné před svými fanoušky představuje poprvé v jarní části sezony a po dvou venkovních výhrách se chtějí opět přiblížit vedoucí Slavii. Velkou motivaci uspět mají ovšem i Východočeši, kteří v případě vítězství v Praze mohou proniknout do elitní šestky. ONLINE přenosy utkání sledujte od 18:30 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu