SESTŘIH: Sparta - Hradec 2:0. Výhra v režii klasické a nečekané hvězdy. Vindahl musel střídat
Od jednoho se to čekalo, notabene na jaře, kdy jede jak mašina. Od druhého vůbec ne, vždyť zápas začínal jako vždy na lavici. Nakonec se však stal stejně jako kapitán hvězdou vítězného zápasu. Fotbalisty Sparty dovedli k vítězství 2:0 nad Hradcem Králové, třetím po zimní pauze, kapitán Lukáš Haraslín a náhradní brankář Jakub Surovčík, jenž po necelých dvaceti minutách nahradil zraněného Petera Vindahla.
Ligu ještě za Spartu nechytal. V nejvyšší společnosti naskočil jen třikrát za Jablonec, ani jednou neudržel čisté konto. Navíc za sebou neměl nejlepší vzpomínky z posledních utkání v prvním týmu Letenských, na podzim zle chyboval v pohárovém střetu s Artisem Brno.
Přesto zaválel. Vedle Lukáše Haraslína, který hradeckého gólmana Adama Zadražila pokořil dvakrát, byl jasnou oporou týmu. „Great job,“ ocenil trenér Brian Priske. Tedy velký výkon, což jsou trefná slova.
Surovčík nahradil Vindahla po devatenácti minutách, jednička podle všeho špatně došlápla na rám brány. Dán byl dvakrát ošetřovaný, pak musel z placu. „Teď ještě přesně nevím, jak na tom je, byl na vyšetření v nemocnici,“ říkal hodinu po utkání Priske.
Pro Surovčíka to vskutku nebylo jednoduché. Ve Spartě je klasickou dvojkou, chytá jen domácí pohár. Vindahl, jak upozornil fotbalový statistik Roman Jašek na síti X, stál v lize v bráně Sparty nepřetržitě 8028 minut. Přišel v létě 2023, od té doby zvládl celých 89 utkání a kus toho s Hradcem. „Do klubového rekordu mu scházelo pouhých 342 minut. Ten vytvořil mezi 2. 3. 1991 a 26. 3. 1994 výkonem 8460 minut legendární Petr Kouba,“ napsal Jašek.
Třiadvacetiletý habán se přesto vzepřel pochybám. Zejména na začátku druhé půle byl skvělý. „Dal bych mu cenu pro muže zápasu,“ pronesl Haraslín, jenž sošku sám získal.
Důvodem byly dvě situace. Surovčík zasáhl proti matadorům v sestavě hostů. Nejprve se po rohu dostal k odraženému míči kapitán Vladimír Darida, hradecký střelec důležitých branek, a trefil se velmi nepříjemně po zemi. Surovčík zasáhl pravou rukou, míč mu zůstal pod ní. „Občas je to těžké při takových střelách z vápna, protože míč je zakrytý. Já jsem naštěstí měl možnost reagovat. Nešlo to úplně k tyči, ale byl to dobrý zákrok, který nám pomohl k vítězství,“ podotkl Surovčík.
Po chvíli navíc vychytal Micka van Burena, jenž se otočil nějakých osm metrů od brány a vypálil. Surovčík vykopl levou nohu a zastavil míč letící do sítě. „Bravurní zákroky, byly to momenty zápasu,“ chválil Haraslín.
Gólman byl nečekanou oporou, naopak u kapitána se to už tak nějak čeká. Do jara vlétl ve stylu bijce z MMA. Zatím gólově srazil všechny tři soupeře, přitom po soustředění v Marbelle hořekoval, jak je unavený. „Snad nám tvrdé tréninky pomohou,“ věřil ve Španělsku.
Jemu evidentně ano. Na Dukle se trefil z penalty, pak klasický obstřelem. Ve Zlíně uzavřel skóre duelu po individuální akci a ráně na přední tyč. Proti Hradci se nejprve prosadil s pomocí teče stopera Františka Čecha a po poločase potvrdil vítězství opět z pokutového kopu. Postavil se k němu přesto, že byl atakován Jakubem Uhrinčatěm. Nic tedy nehleděl na staré pořekadlo, že faulovaný nemá kopat. Proměnil sebejistě.
„To zápas definitivně rozhodlo. Ale musím uznat, že Sparta vyhrála zaslouženě,“ prohlásil hradecký trenér David Horejš.
Ano, Letenští jsou na vlně. Po pauze brali devět bodů, zapsali osm zásahů, ani jednou neinkasovali. „Bylo to dostatečné, abychom zvítězili, ale po přestávce to nebyl rozhodně náš nejlepší výkon,“ kabonil se Priske. „Máme čisté konto, ale byly tam momenty, kdy jsme nepracovali do defenzivy, jak bych si představoval,“ upozornil. „Narozdíl od minulých zápasů na Dukle a ve Zlíně. Pokud chcete vyhrát ligu, musí defenziva fungovat perfektně,“ navázal.
To je jasné, protože jeho mužstvo nyní čekají výraznější zkoušky. Přiští týden nastoupí Sparta v Plzni, kde se však bude muset obejít bez tří základních členů obranné formace. Emmanuel Uchenna a Asger Sörensen ještě nebudou zpět po zranění, Patrik Vydra obdržel čtvrtou žlutou kartu.
„Budeme si muset poradit,“ poznamenal Priske. První z jarních superšlágrů se hraje v neděli ve Štruncových sadech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu