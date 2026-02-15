Předplatné

Sparta - Hradec 2:0. Pražané na jaře nadále stoprocentní, Haraslín dvakrát skóroval

Gólová radost Lukáše Haraslína
Gólová radost Lukáše Haraslína
Gólová radost Lukáše Haraslína
Radost Lukáše Haraslína poté co proměnil penaltu v utkání s Hradcem
Fotbalisté Sparty slaví branku Lukáše Haraslína do sítě Hradce Králov
Lukáš Haraslín se dožaduje odpískání faulu
Sparťanský křídelník Garang Kuol se snaží prosadit v duelu s Hradcem
Hradecký brankář Adam Zadražil chytá míč v duelu se Spartou
Lukáš Haraslín se raduje z branky
18
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté pražské Sparty i napotřetí v jarní části Chance Ligy zvítězili. Ve 22. kole doma porazili Hradec Králové 2:0. Hned v úvodu zápasu se při zákroku nešťastně zranil brankář Peter Vindahl a musel střídat. V brance jej nahradil Jakub Surovčík, který svůj tým několikrát v průběhu zápasu podržel. Pražané šli bleskově po vynucené změně do vedení, když se v devatenácté minutě prosadil kapitán Lukáš Haraslín. Ve druhém poločase kopali domácí penaltu po zákroku právě na slovenského křídelníka. Ten ji sám bezpečně proměnil a přidal svou druhou branku v utkání. Sparta se díky třetí jarní výhře znovu dotáhla na Slavii, aktuálně na čelo tabulky ztrácí pět bodů.

Podrobnosti připravujeme...

KonecLIVE
20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

