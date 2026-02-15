Janotka přes prohru chválil: Lurvink byl dominantní, je na něj spoleh. Před Krčíkem smekám
Ke konci dramatu Chance Ligy s Plzní (1:2) sypal na hřiště jednoho útočníka za druhým. Cítil, že fotbalisté Sigmy můžou nakonec vyrovnat a napravit předchozí porážku v Ostravě. Nepovedlo se. „Určitě jsme měli na to, abychom neodešli s prázdnou,“ tvrdil olomoucký trenér Tomáš Janotka, jenž pochválil nováčka Luise Lurvinka.
Kdybyste měl víc možností na střídání, klidně byste v závěru poslal na plac deset útočníků, že?
„Je pravda, že jsme dohrávali se třemi defenzivními hráči. Naházeli jsme tam všechny útočníky, které jsme měli. Cítil jsem, že máme možnost vyrovnat a korunovat územní tlak. Nebylo na co čekat. Po dvojicích jsme tam dávali hráče směrem dopředu. Byli cítit. Nebyl to hazard. Prostě jsme šli za vyrovnáním. Chtěli jsme pro to udělat maximum.“
V jakém stavu je Václav Sejk? Ještě dohání manko?
„Byl připravený na část utkání, do třiceti minut. Herní praxe může být nějaký limit. Neměl ani žádné přípravné utkání. Ale on je velice zkušený hráč, postupně jsme mu dávkovali zatížení.“
V reprezentaci do 21 let byl kapitánem, jasným lídrem. Tohle má v povaze. Už se začíná projevovat i v Olomouci, kde je krátce a ještě skoro nic neodehrál?
„Nasává atmosféru, chemii v týmu. Jakmile bude víc hrát, jeho role vygraduje a bude se víc projevovat. Sejky je vítězný typ, nerad prohrává. I proti Plzni ukázal rvavost, zarputilost. On bude jedním z těch, kteří se vždycky pokusí vyburcovat mužstvo k těm nejlepším možným výkonům.“
Jak koušete těsnou porážku?
„Mrzí mě, že s tak silným soupeřem dostaneme dva góly ze standardních situací. To je obrovský luxus. Kluci makali, mrzí mě to za ně. Jsou to laciné branky. Ten druhý, minutu před odchodem do šaten, byl hodně bolestivý. Ve druhé půli jsme se snažili jít za vyrovnáním, cítil jsem, že nás fanoušci ženou. Nasazení a bojovnost byly příkladné. Ale ze závaru a tlaku jsme se nedostávali do vyložených šancí.“
Lurvink bude za klub makat
Po Baníku jste udělal několik změn. S čím jste chtěli zaskočit Viktorii?
„To, že byl na hrotu Tonda Růsek, pramenilo z toho, že měl Klímič (Jan Kliment) v týdnu drobné zdravotní problémy. Byl připravený jen na kratší část utkání. Změny v obraně byly z důvodů výkonnostních anebo taktický záměr také s ohledem na příchod Luie (Lurvinka).“
Posilu z Pardubic jste hned dal do základu. Uspěl Lurvink?
„Líbil se mi. Z pohledu soubojového chování byl dominantní. Dobře předskakoval, četl hru. Bylo vidět, že je na něho spoleh. Dobře zajišťoval balony za obranu. Jeho střídání bylo vynucené, začalo ho bolet nad kotníkem. Špatně došlápl, preventivně jsme ho museli stáhnout. Ten hráč je motivovaný na novou výzvu. Chtěl jít k nám a jsem přesvědčený o tom, že bude makat za tento klub. Matúš Malý odehrál na Baníku i s Hradcem velice dobré utkání. Ale trošku jsme kalkulovali před Konferenční ligou. Nemáme na soupisce tolik stoperů, proto jsme potřebovali, aby se mu nic nestalo. Pošetřili jsme ho směrem ke čtvrtku.“
Co říkáte na Dávida Krčíka, stopera soupeře, který vstřelil osmý gól v sezoně?
„Klobouk dolů. Pokud se jako stoper dokáže držet čela tabulky střelců, musíme před ním smeknout. Je to obdivuhodný výkon. Má magnet, v boxu k sobě dokáže přitáhnout balon. Na nohu nebo na hlavu. Zase ukázal sílu při standardních situací. Plzeň to zahrála precizně.“
Proč jste pustili dva hráče Huka a Kostadinova Slovácku?
„Huk byl zraněný a na stoperu si řekli o místa jiní hráči. Předváděli v přípravě dobré výkony a hlavně byli zdraví. Umožnili jsme mu, aby i vzhledem k věku hrával. Co se týká Ticha Kostadinova, nebylo to lehké rozhodnutí. Neměli jsme zájem ho uvolňovat, ale dali jsme na lidský faktor. V rámci reprezentace ho čeká na konci března vrchol kariéry (play off o MS s Dánskem). Nebyli jsme mu schopní garantovat takové vytížení, aby se ho mohly týkat nominace do národního týmu. Zohlednili jsme to a dali mu možnost, ať nastupuje za Slovácko. Vyšli jsme mu vstříc.“
Takže v létě místo nich dorazí ze Slovácka talent Daniel Barát.
„Detaily nejsem schopen říct, to řeší vedení. V průběhu jednání to mohlo být téma, ale vidíte, že Barát zatím nikam nepřestoupil. Hostování těch dvou našich hráčů ve Slovácku je na tomto absolutně nezávislé.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu