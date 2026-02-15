Bohemians po první jarní výhře. Nikdo není mrtvý, řekl Veselý. „Teambuilding“ se vyplatil
Pro Bohemians i jejího kouče Jaroslava Veselého je to strašně důležitá výhra. „Klokani“ díky triumfu 2:1 na Slovácku odskočili dnu tabulky Chance ligy a šéf lavičky se možná uchránil od nuceného odchodu od týmu. Na duel v Uherském Hradišti připravil tým výborně. „Myslím, že i pro hráče budou tyto tři body vzpruha a bude se jim hrát lehčeji,“ doufal kouč. „Jezdím sem rád. Asi tady žijí dobří lidé,“ dodal s úsměvem, protože na východě Moravy se mu daří.
Jak se zrodilo důležité vítězství, první na jaře?
„Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, organizovaný. Slovácko jsme eliminovali a byli jsme dostatečně efektivní. Při nějaké konstelaci se dala přidat ještě branka navíc. Soupeř pak zareagoval čtyřmi střídáními. Nám se zranil Kadlec a než jsme stihli vystřídat, dostali jsme se pod tlak. Hráli jsme v deseti a ještě ležel na zemi Matoušek. Domácí nás chytře pět, šest minut přidrželi u boxu a začali mít víru.“
Přesto snížili a bylo z toho velké drama.
„Mrzí mě, že jsme dostali gól po odražené standardce, tomu se určitě dalo předejít. Slovácko logicky vrhlo všechny síly do útoku. Měli jsme brejky, kterým jsme mohli zápas vyřešit. S vypětím všech sil jsme ubránili standardní situace. Pro nás je teď důležitější výsledek. Potřebovali jsme to, mužstvo čekalo dlouho. Věřím, že to pro nás bude odrazový můstek dál, abychom bodovali pravidelně.“
Cítil jste po domácí porážce s Pardubicemi před utkáním tlak?
„Mrzelo mě to kvůli divákům. Nikdo v klubu samozřejmě nadšený nebyl, ale nevytvářela se negativní atmosféra. Fotbal nedělám první rok. V arabském světě jsme zažili horší věci, když jsme jednou, dvakrát prohráli. Ale něco jsme si museli v rámci klubu i s hráči vyříkat. Udělali jsme „teambuildingové“ věci.“
Vyplatilo se.
„Když je výsledek pozitivní, můžete říct, že to vyšlo. Neznamená to ale, že bylo všechno dobře a naopak předtím špatně. Je to ve vlnách. Liga je strašně vyrovnaná, někdy rozhodují opravdu detaily. Tlak jsem cítil spíš sám na sebe. Nečekal jsem, že sem v tomto počasí přijede tolik našich fanoušků. Těší mě, že jsme jim udělali radost.“
Dá se říct, že jste Slovácko přečetli?
„S Romanem Skuhravým se známe roky, potkávali jsme se už v nižších soutěžích. Čekal jsem, co bude. Jeho filozofii znám, z tohoto hlediska to pro mě asi bylo jednodušší. Ale rozhodují hráči na hřišti. Slovácko určitě není mrtvé. Mrtvý není nikdo. Ani nad námi, ani pod námi. Každá výhra mužstvo posílí. Nikdo nemůže být v klidu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|4
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|5
Liberec
|21
|9
|7
|5
|36:22
|34
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu