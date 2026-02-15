Předplatné

Bohemians po první jarní výhře. Nikdo není mrtvý, řekl Veselý. „Teambuilding“ se vyplatil

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko - Bohemians 1:2. Výhru Klokanů řídilo duo obránců • Zdroj: iSport.tv
Slovácko doma podlehlo Bohemians
Slovácko doma podlehlo Bohemians
Slovácko doma podlehlo Bohemians
Slovácko doma podlehlo Bohemians
Slovácko doma podlehlo Bohemians
Daniel Tetour snížil na 1:2 proti Bohemians
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Pro Bohemians i jejího kouče Jaroslava Veselého je to strašně důležitá výhra. „Klokani“ díky triumfu 2:1 na Slovácku odskočili dnu tabulky Chance ligy a šéf lavičky se možná uchránil od nuceného odchodu od týmu. Na duel v Uherském Hradišti připravil tým výborně. „Myslím, že i pro hráče budou tyto tři body vzpruha a bude se jim hrát lehčeji,“ doufal kouč. „Jezdím sem rád. Asi tady žijí dobří lidé,“ dodal s úsměvem, protože na východě Moravy se mu daří.

Jak se zrodilo důležité vítězství, první na jaře?
„Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, organizovaný. Slovácko jsme eliminovali a byli jsme dostatečně efektivní. Při nějaké konstelaci se dala přidat ještě branka navíc. Soupeř pak zareagoval čtyřmi střídáními. Nám se zranil Kadlec a než jsme stihli vystřídat, dostali jsme se pod tlak. Hráli jsme v deseti a ještě ležel na zemi Matoušek. Domácí nás chytře pět, šest minut přidrželi u boxu a začali mít víru.“

Přesto snížili a bylo z toho velké drama.
„Mrzí mě, že jsme dostali gól po odražené standardce, tomu se určitě dalo předejít. Slovácko logicky vrhlo všechny síly do útoku. Měli jsme brejky, kterým jsme mohli zápas vyřešit. S vypětím všech sil jsme ubránili standardní situace. Pro nás je teď důležitější výsledek. Potřebovali jsme to, mužstvo čekalo dlouho. Věřím, že to pro nás bude odrazový můstek dál, abychom bodovali pravidelně.“

Cítil jste po domácí porážce s Pardubicemi před utkáním tlak?
„Mrzelo mě to kvůli divákům. Nikdo v klubu samozřejmě nadšený nebyl, ale nevytvářela se negativní atmosféra. Fotbal nedělám první rok. V arabském světě jsme zažili horší věci, když jsme jednou, dvakrát prohráli. Ale něco jsme si museli v rámci klubu i s hráči vyříkat. Udělali jsme „teambuildingové“ věci.“

Vyplatilo se.
„Když je výsledek pozitivní, můžete říct, že to vyšlo. Neznamená to ale, že bylo všechno dobře a naopak předtím špatně. Je to ve vlnách. Liga je strašně vyrovnaná, někdy rozhodují opravdu detaily. Tlak jsem cítil spíš sám na sebe. Nečekal jsem, že sem v tomto počasí přijede tolik našich fanoušků. Těší mě, že jsme jim udělali radost.“

Dá se říct, že jste Slovácko přečetli?   
„S Romanem Skuhravým se známe roky, potkávali jsme se už v nižších soutěžích. Čekal jsem, co bude. Jeho filozofii znám, z tohoto hlediska to pro mě asi bylo jednodušší. Ale rozhodují hráči na hřišti. Slovácko určitě není mrtvé. Mrtvý není nikdo. Ani nad námi, ani pod námi. Každá výhra mužstvo posílí. Nikdo nemůže být v klidu.“

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Šlágr bavil, debutující Lurvink obstál, Hrošovský bez sentimentu. Bohemians zaskočili Skuhravého • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta21135341:2344
3Plzeň22125542:2841
4Jablonec21116428:2039
5Liberec2197536:2234
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians22651119:2923
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů