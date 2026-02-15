Pelta dál „tuní“ Jablonec: složitého Singhateha si vychováme. Proč Alégué nehraje v zahraničí?
Nespadnou a nespadnou. Jablonec se dál zuby nehty drží před dotírající Plzní na třetí příčce i ve fázích sezony, kdy se nezdá herně v pohodě. Po nervózní remíze 0:0 se Slováckem strávil tým Luboše Kozla první půli v Pardubicích v defenzivní ulitě, jen aby udeřil po změně stran ze standardek a bral výhru 2:0 ve dvaadvacátém kole fotbalové Chance Ligy. A může být ještě líp, Severočeši ani nevyužili nové posily Ebrimy Singhateha. „Vychováme si ho,“ usmíval se Miroslav Pelta, který zažil první celé přestupové období v nové roli.
Dlouhé roky strávil tím, že si v Jablonci dělal Miroslav Pelta „one man show“. Nyní se příchodem majoritního akcionáře Jakuba Střeštíka situace změnila, bývalý předseda FAČR je náhle v pozici, kdy přestupy předkládá ke schválení někomu jinému. Nedá se říct, že by to nefungovalo. Vždyť Severočeši přitáhli v zimním okně zajímavá jména, ať už Eduarda Sobola, Dominika Hollého, Nelsona Okekeho či Ebrimu Singhateha.
„Na to, abych se stal někoho podřízeným, byla správná chvíle. Nehledě na můj osobní problém, bylo rozhodnutí získat většinového vlastníka nutnost. Naše dohody s Jakubem Střeštíkem jsou jednoduché, sjednám podmínky na úrovni hráče a klubu a pak to dám na schválení. V minulosti jsme měli problémy s financováním, ale teď se drží termíny,“ řekl Pelta v rozhovoru pro televizi OnePlay.
„Máme dobré vztahy s agenty, vytvoříme si seznam pár jmen a pak jdeme po tom, co je dostupné. Hodně dávám na svůj pocit, ale v dnešní době už se asi žádný klub neobejde bez dat,“ doplnil.
Singhateh může být rozdílový
Že se přestupové tahy už pomalu vyplácejí, potvrdil i zápas v Pardubicích. Jablonečtí se první půlí protrápili, těžko se dostávali přes půlku. Počet rohů se v jednu chvíli zastavil na skóre 7:0 pro domácí. Ale právě útočník Hollý, navrátilec ze Sparty, pomohl zvrátit tvář utkání. Přinesl energii, hladovost, dotěrnost. Skóre otevřel svým klasickým pohotovým způsobem právě po rohu.
„Můj typický gól, říká mi to každý,“ usmíval se Slovák. „Pomáhá agresivitou, napadáním v ofenzivě. Věděli jsme, že do hry půjde,“ ocenil kouč Luboš Kozel, který vyzdvihl i zlepšený výkon další posily Eduarda Sobola.
Zlomovým momentem byl ale i příchod Alexise Alegueho, který ofenzivní vzepětí Jablonce zažehl. Když zabere, devětadvacetiletý křídelník jako hráč pro zahraniční ligu. Proč v ní není? „Vyrovnanost výkonů,“ posumál se Kozel. „On je trochu složitější, je to hodně o komunikaci. Nebylo jednoduché mu vysvětlit, že nebude hrát od začátku.“
Trenér má zkrátka kam sáhnout a to ještě nebyl na lavici gambijský superrychlý křídelník Ebrima Singhateh, který si v závěru okna vytrucoval odchod z Karviné. Další africký krajní hráč, na kterého se dá použít přídavné jméno „složitější“.
„Taky není jednoduchý, to víme. Ale až ho dáme zdravotně do pořádku, může být rozdílový,“ ví Kozel. Jeho slova v televizním rozhovoru doplnil i Pelta.
„Existují různé zvěsti, že to s ním někdy není všechno úplně… Ale do Jablonce už přišlo hodně hráčů, o kterých se říkalo, že jsou potížisté. Předal jsem ho jeho kamarádovi Laminu Jawovi, oba jsou z Gambie. To bude jeho táta. My ho vychováme, když budou problémy,“ glosoval s úsměvem.
Jak jinak, vždyť jeho tým zažívá nejlepší sezonu za deset let a na výkonnostní propady ihned reaguje bodovým ziskem. A až začne terorizovat obrany trio Singhateh-Jawo-Alegué, doplnění o Filipa Zorvana, Jana Chramostu či Hollého, třeba se Severočeši definitivně přestanou v tabulce ohlížet za sebe.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu