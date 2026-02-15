Pardubice dostaly ránu. Trousil: Za standardky možná začnu trestat, střílíme se do nohy
Pod vedením kouče Jana Trousila měly Pardubice jednu z nejlepších výsledkových šňůr v lize, potrápily Slavii i Spartu, od fotbalové veřejnosti si vysloužily chválu. Ale když to měl mladý ambiciózní tým potvrdit doma ve dvaadvacátém kole Chance Ligy proti Jablonci, přišla rána. Po výtečném prvním poločase udeřili Severočeši ze standardek a domácí jsou po porážce 0:2 rázem zpět na zemi. „Určitě jsme si nemysleli, že do konce sezony neprohrajeme,“ ví kouč Trousil. Hodně ho ale naštval způsob prohry – Pardubice jsou totiž v bránění standardek jedním z dlouhodobě nejhorších týmů v lize.
Je to problém?
„Typologie hráčů je taková, že je máme spíš herní a menší. Prvních pár rohů bylo zvládnuto dobře, ale Mahuta tam pak u dvou rohů na přední tyči zbytečně prodlužuje za sebe. Standardky jsou disciplínou, kdy je hráč zodpovědný za svého soupeře nebo za svůj prostor. Jestliže se nechceme střílet do vlastních nohou, musíme se zlepšit. Panuje s tím velká nespokojenost.“
Ovlivní to nějak příští týden trénink?
„Koukneme na to na videu a určitě si o tom ostřeji promluvíme. Když hráč nebude zodpovědný za svou roli, možná to budeme muset trestat. Ty situace byly docela jednoduché na vyřešení. Jsme tři sami na první tyči, není tam ani hráč Jablonce a my jim to připravíme do gólu…
Měli jste výbornou výsledkovou sérii. Bylo těžké držet hráče na zemi?
„Bavili jsme se o tom, že nemáme létat v oblacích po pěti zápasech bez prohry. Držíme je nohama na zemi a první poločas to bylo vidět. Byli aktivní, měli hlad. Ve finální fázi čekám víc klidu, trochu zpomalit, neřešit to zbrkle. Klukům jsem ale poděkoval za výkon, není důvod k panice. Určitě jsme si nemysleli, že do konce sezony neprohrajeme. Řekl jsem klukům v šatně, ať dají hlavu nahoru a nesedí tam jak mokré slepice, že jim někdo vzal hračku a po pěti kolech prohráli.“
Čeká vás teď klíčové období? Přijdou zápasy i se soupeři kolem vás v tabulce – Slovácko, Teplice, Mladá Boleslav, Dukla…
„Klíčové je to snad od té doby, co jsem tady. Nic nepočítáme, nekoukáme se, v jaké skupině jsme. Cíl je jasný – vyhnout se baráži.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu