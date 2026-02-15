Předplatné

Pardubice dostaly ránu. Trousil: Za standardky možná začnu trestat, střílíme se do nohy

Pod vedením kouče Jana Trousila měly Pardubice jednu z nejlepších výsledkových šňůr v lize, potrápily Slavii i Spartu, od fotbalové veřejnosti si vysloužily chválu. Ale když to měl mladý ambiciózní tým potvrdit doma ve dvaadvacátém kole Chance Ligy proti Jablonci, přišla rána. Po výtečném prvním poločase udeřili Severočeši ze standardek a domácí jsou po porážce 0:2 rázem zpět na zemi. „Určitě jsme si nemysleli, že do konce sezony neprohrajeme,“ ví kouč Trousil. Hodně ho ale naštval způsob prohry – Pardubice jsou totiž v bránění standardek jedním z dlouhodobě nejhorších týmů v lize.

Je to problém?
„Typologie hráčů je taková, že je máme spíš herní a menší. Prvních pár rohů bylo zvládnuto dobře, ale Mahuta tam pak u dvou rohů na přední tyči zbytečně prodlužuje za sebe. Standardky jsou disciplínou, kdy je hráč zodpovědný za svého soupeře nebo za svůj prostor. Jestliže se nechceme střílet do vlastních nohou, musíme se zlepšit. Panuje s tím velká nespokojenost.“

Ovlivní to nějak příští týden trénink?
„Koukneme na to na videu a určitě si o tom ostřeji promluvíme. Když hráč nebude zodpovědný za svou roli, možná to budeme muset trestat. Ty situace byly docela jednoduché na vyřešení. Jsme tři sami na první tyči, není tam ani hráč Jablonce a my jim to připravíme do gólu…

Měli jste výbornou výsledkovou sérii. Bylo těžké držet hráče na zemi?
„Bavili jsme se o tom, že nemáme létat v oblacích po pěti zápasech bez prohry. Držíme je nohama na zemi a první poločas to bylo vidět. Byli aktivní, měli hlad. Ve finální fázi čekám víc klidu, trochu zpomalit, neřešit to zbrkle. Klukům jsem ale poděkoval za výkon, není důvod k panice. Určitě jsme si nemysleli, že do konce sezony neprohrajeme. Řekl jsem klukům v šatně, ať dají hlavu nahoru a nesedí tam jak mokré slepice, že jim někdo vzal hračku a po pěti kolech prohráli.“

Čeká vás teď klíčové období? Přijdou zápasy i se soupeři kolem vás v tabulce – Slovácko, Teplice, Mladá Boleslav, Dukla…
„Klíčové je to snad od té doby, co jsem tady. Nic nepočítáme, nekoukáme se, v jaké skupině jsme. Cíl je jasný – vyhnout se baráži.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

