Bylo to křečovité, ale je to o koncentraci, ne systému, řekl Galásek. Nahradí ho Smetana?
Růžové brýle některých ostravských optimistů po povedené druhé půli zápasu s Olomoucí a výhře 2:0 skončily někde na dně Nisy. Baník v Liberci prohrál 0:1, přičemž skóre mate. Rozdíl ve výkonu obou týmů byl obrovský, Slovan doplatil jen na zbrklé chování v koncovce a znovu na vynikajícího brankáře Martina Jedličku. „Je to o koncentraci, ne systému,“ hájil svůj taktický plán kouč Slezanů Tomáš Galásek. Otázkou je, zda uhájil svou pozici. Opět se mluví o potenciální náhradě.
Tak si to shrňme. Tři kola, čtyři body. Ale pět poločasů ze šesti fakt špatných a zisk do tabulky jen díky gólmanovi Martinu Jedličkovi. Takový je Baník na jaře. „Po vítězství nad Sigmou byl týdenní cyklus po psychické stránce lepší, ale... Nechci říct, že jsme zase tam, kde jsme byli, ale prostě furt bojujeme o záchranu,“ štvalo Ondřeje Kričfalušiho v Liberci. Jeho osobně možná dvojnásob, když vidí, jak se vyvíjí Slovan, kam mohl na konci léta přestoupit, ale místo toho zamířil do Ostravy...
Její výkon pod Ještědem? Podle očekávání, čili znovu víceméně nijaký, neidentifikovatelný, nudný. Součinnost, pokud se to tak vůbec dá nazývat, působila nulově. Organizace hry naprosto chaoticky. Každý balon za obranu byl pro ostravské stopery problém, stejně jako většina osobních soubojů. Liberec byl lépe připraven mentálně i takticky, facka v Plzni mu přišla vhod, zatímco Baník se nepoučil. Přešlapuje na místě a doufá, že body zajistí útočné duo Václav Jurečka, Abdallah Gning.
Dojde na Smetanu?
„Měli jsme jen pokusy, ale bylo to křečovité. Někdy moc spoléháme jeden na druhého, přitom na sebe musíte vzít zodpovědnost. Soupeř víc využíval náběhů, my ne. Navíc je vidět, že Liberec má typologicky hráče, kteří se vyžívají v agresivitě,“ hodnotil trenér Tomáš Galásek, ačkoli hráči jako Michal Frydrych, Ondřej Kričfaluši, Jiří Boula, Michal Kohút nebo Jurečka nejsou fotbalisté, kterým by vadily tvrdé souboje.
Ačkoli reprezentant Martin Jedlička předvedl opět výtečné zákroky, střela Ermina Mahmiće na začátku druhého poločasu mu prošla do sítě. Dvacetiletý Rakušan ránu šikovně skryl mezi nohama beků a pošesté v ligové sezoně slavil, byť nadvakrát. VAR totiž dlouho posuzoval potenciální ofsajd. Pomezní nejdřív branku neuznal, ale po přezkumu videa hrály centimetry pro domácí.
Severočeši měli několik šancí na pojistku, nicméně chování ve finální fázi bylo tristní. Lukáš Mašek, Patrik Dulay, Vojtěch Sychra a další byli blízko trefám, vždy chyběl kousek. Respektive kvalita. Radoslav Kováč se držel za hlavu, generální ředitel Jan Nezmar soptil ve VIP salonku.
„Nezmič musí mít stoprocentně vymlácenou ruku,“ usmál se trenér Slovanu. „Minule v Plzni jsem byl naštvaný kvůli emocím, tentokrát to bylo lepší. Maso (Lukáš Masopust) nám hodně pomohl, stejně tak Koubis (Tomáše Koubek) nebo Ange (N´Guessan). Akorát škoda, že jsme byli takhle v napětí až do konce. Vést o jeden gól je vždy strašně ošemetné, poučíme se,“ dodal.
V napětí však musí být spíš jeho protějšek Galásek. Už po úvodní remíze 2:2 na Slovácku byla podle informací iSportu jeho pozice managementem na Bazalech dosti diskutovaná. Pakliže by nezvládl duel s Olomoucí, možná došlo ke změně. To se nestalo, teď je tohle téma otevřené znovu. Redakční zdroje se shodují na tom, že vedení FCB sice zatrhlo Josefu Dvorníkovi přesun do Dukly, nicméně pro áčko je v tuto chvíli až druhou rezervní variantou. Jinak už by k dohodě došlo.
Nejvíce se v Ostravě v současnosti spekuluje o návratu domácího Ondřeje Smetany, jenž je po konci v Ružomberku volný. Se šéfy klubu si udržel třiačtyřicetiletý muž fajn vztah, comeback je podle spousty insiderů pouze otázkou času. Zná prostředí, je bez smlouvy, ve městě žije. Za týden hrají Slezané doma s Mladou Boleslaví. Stejně jako proti Hanákům to bude pravděpodobně buď utkání o Galáska, nebo už zápas pod novým realizačním týmem.
