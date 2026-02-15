Sako pro legendy, pila od manželky, vila s wellnessem... Mám to rád, smál se Masopust
Coby mladík v Jihlavě si na pravém křídle přehazoval balon oběma nohama za zády přes hlavu a beka. Tehdy to byla signifikantní klička Lukáše Masopusta. Dnes už takové kousky u zkušeného univerzála neuvidíte, zato jej možná potkáte ve slušivém saku pro členy Klubu legend, kam v neděli vstoupil třístým ligovým startem. A ne ledajakým. Po půlhodině nahradil Masopust zraněného Jana Mikulu a bezchybným výkonem na pozici stopera pomohl k vítězství 1:0 nad Baníkem ve 22. kole Chance Ligy.
V reprezentaci už ho asi neuvidíte, pátý mistrovský titul již taky pravděpodobně nezíská. Ale „neviditelný“ přínos v kabině? Stoprocentní spolehlivost? Rovný charakter? A stále stabilní výkonnost, když drží zdraví? Nepochybujte o tom, že tohle Lukáš Masopust doručí vždy. Nejlepším příkladem je ta nejčerstvější záležitost. V pěti stupních Celsia pod nulou šel bez pořádné rozcvičky do hry a suverénním výkonem nedal nikomu pochyb o pořád nadstandardní kvalitě.
Šlo o symbolický moment. Masopust ve čtvrtek oslavil 33. narozeniny a v neděli 300. ligový start, který se začal rodit ve 33. minutě. Až tehdy nastoupil, když nahrazoval zraněného Jana Mikulu. „Mám tyhle mety celkově rád, líbí se mi to. Ještě to mělo skončit 3:0,“ vtipkoval. „Vybavuju si svůj dvoustý start se Slavií v Plzni. Bylo to 19. 12. 2020, takže čekání dlouhé. Myslel jsem, že třístovku udělám hned loni na jaře, pak na podzim, ale furt se to oddalovalo. Někam jsem se dostal a dál už to neplánuju. Vždycky jsem měl v plánu jen to, že bych chtěl hrát co nejdéle. Tak uvidíme.“
Byť Slovan umí rychle řešit i nekomfortní případy typu Michala Hlavatého, u Masopusta je nepravděpodobné, že by měl adresu pod Ještědem v dohledné době opouštět. Stejně jako brankář Tomáš Koubek je v perspektivním kádru opěrným bodem. Ví to majitel Ondřej Kania, stejně tak zejména generální ředitel Jan Nezmar. Bez zkušených se talentovaní mladíci nemají od koho učit.
V praxi třeba Masopust ukázal, jak si načíst někdejšího spoluhráče ze Slavie Václava Jurečku a jak ho uhlídat. „Vždycky jsem s Vencou hrál strašně rád, protože je to komplexní útočník. Umí se rozběhnout, seskočit, dát gól, nahrát na něj,“ vyprávěl Masopust po jubilejním startu.
Motorovka k narozeninám
Od LFA dostane sako pro člena Klubu legend. „Těším se. Je fajn, že je to takhle pojmenované. Čím jsem starší, tím se mi formální styl oblékání líbí víc. Už mě tady holky dřív měřily, protože se prý dělá na míru. Tak doufám, že jsem za tu dobu nepřibral,“ smál se. „A od manželky jsem dostal k narozkám motorovku, kterou jsem si přál. Akorát jsem si myslel, že dostanu nějakou pro hobíky, ale ona je to Husqvarna. Budu ji muset seštelovat a koupit do ní benzín.“
Na Libereckých byla znát pohoda. Herní i mentální. Aby ne, když si upevnili pátou příčku v tabulce. Masopust však nechtěl mluvit o extrémní spokojenosti, možná aby něco nezakřiknul. „Jestli jsme dál než před rokem? Víte, jak to je... Trénovat fotbalový tým je dlouhodobý proces, barák taky nepostavíte za půl roku. Když chcete mít krásný dům, trvá to to déle. A my stavíme nádhernou podlažní vilu s wellnessem dole,“ použil zajímavé srovnání.
Pak zvážněl. „Uvidíme, kdo se v létě prodá, kdo se zase naopak přivede. V tom to trenéři opravdu nemají jednoduché. Ale asi jsme dál, protože přece jen se tu točí hráči, které si vybírá Honza Nezmar a trenéři. Když máte jasně daný systém a herní principy, které drilujete, je pak snazší do toho naskočit I pro mě. Vidíme to pořád dokola na videu, jsme inteligentní a zlepšujeme se. Když vidím, jak jsou ti mladí kluci šikovný, jsem zvědavý, jak to tady bude vypadat za dva či tři roky.“
