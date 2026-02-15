Priske po Hradci: Výkon nebyl nejlepší… Komentoval Vindahla, Uchennu i novou posilu
Třetí zápas, třetí výhra. Fotbalová Sparta pokračuje ve stoprocentním startu do jarní části Chance Ligy. Přesto trenér Brian Priske má po nedělním utkání proti Hradci Králové (2:0) co řešit. „Nepodali jsme nejlepší výkon po zimní přestávce,“ uvedl dánský kouč na tiskové konferenci. Už v devatenácté minutě dohrál brankář Peter Vindahl, který střídal kvůli zranění.
Jak je na tom?
„Teď ještě přesně nevím. Peter jel na vyšetření do nemocnice, čekáme na výsledky.“
Nahradil ho Jakub Surovčík, který mužstvo ve druhé půli podržel. Jak se vám líbil?
„Jsem za něj rád. Nebylo to pro něj jednoduché, šel do zápasu bez rozcvičky, nemohl se na to nachystat. Ukázal, že je dobrý gólman, má za sebou slušné představení. Zaznamenal důležité zákroky ve druhém poločase, působil klidně. Celkově to pro něj bylo dobré utkání a zasloužil si ovace fanoušků po zápase.“
Nakonec vám gólově pomohl kapitán Lukáš Haraslín. Co se s ním stalo přes zimu?
„Dobrá otázka. Začal dostávat kvalitu do zakončení a střel. Za to jsem rád. Musím ale říct, že dneska jsme nepodali nejlepší výkon po zimní přestávce. Stačil na to, abychom vyhráli, ale nebylo to úplně snadné.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Zaznamenali jste třetí nulu v řadě. Jste spokojený s tím, jak mužstvo pracuje do defenzivy?
„Mám rád čistá konta, na druhou stranu to neznamená, že jsme byli dobří v defenzivě. Měli jsme tam momenty, kdy jsme nevypadali podle našich představ. Prohráli jsme hodně soubojů, ztráceli jsme kontrolu nad středem hřiště. Soupeř se dostal k nebezpečným situacím ve vápně, mohl nás potrestat ze standardních situací. Dnes to nelze srovnávat se zápasy proti Dukle a Zlínu, kde jsme byli mnohem víc solidní. Ano, jsem vděčný za tři nuly, protože když chcete bojovat o titul, musíte být silní v defenzivě, ale dnes se mi některé věci nelíbily.“
Ukáže se skutečná síla Sparty až v utkání proti Plzni?
„Možná jo. Víme, že Plzeň je jeden z nejsilnějších týmů v lize. Ale je jich víc, liga je vyrovnaná. Jablonec si vede dobře, Olomouc taky, i když prohrála v tomto kole. Podívejte se na Karvinou. Soustředíme se víc sami na sebe, abychom dostali tým na úroveň, na jaké máme a chceme být. Udělali jsme k tomu dobré kroky, protože jsme přivedli nové hráče, jiní se výkonnostně zvedají, ale ještě nám něco chybí k tomu, abychom se dostali na dostatečnou úroveň. Každopádně jsem pozitivní a zápas v Plzni vidím jako velkou výzvu.“
I když jste přišel o vykartovaného Patrika Vydru?
„Prostě dostal moc karet a budeme hledat jiné řešení.“
Na stoperech vás trápí zdravotní problémy. Jak jsou na tom Asger Sörensen a Emmanuel Uchenna?
„Oba stále rehabilitují, určitě nebudou připravení na zápas v Plzni.“
Můžete být víc konkrétní u Uchenny? Už byl dokonce v tréninku.
„Nemůžu, bohužel ne. Je to složitá situace, protože byl zpátky na hřišti a potom se vždycky posune o krok zpátky. V tuhle chvíli opravdu nevím, jestli bude mimo týden, dva nebo ještě delší dobu.“
Přivedli jste před koncem přestupového období obránce Jhoannera Cháveze. Jak s ním budete v dalších týdnech pracovat?
„Chceme ho dostat do zápasu nejrychleji, jak dokážeme. Potřebuje víc tréninků, než se dostane na fyzickou úroveň, na jaké ho potřebujeme. Vypadá zajímavě, ale je to otázka času, než ho pustíme do utkání.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu