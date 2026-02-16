Sparta proti Hradci: rozpadlá obrana, obavy o kapitána i supernáhradník. Co je s Petráškem?
Třetí výhra, tentokrát ne tak dominatní jako na Dukle a ve Zlíně. Přesto fotbalisté Sparty opět neinkasovali a vítězstvím 2:0 nad Hradcem Králové se navnadili na šlágr 23. kola Chance Ligy v Plzni, kde se představí v neděli. V článku iSportu se podívejte, co ukázal její duel s Votroky.
Nečekaný hrdina
Za Spartu ještě neodchytal v lize ani jedno utkání, naskakoval jen v poháru. Naposledy v něm navíc chyboval na hřišti Artisu Brno. Přesto Jakub Surovčík, jenž musel proti Hradci v 19. minutě vystřídat zraněného Petera Vindahla zaválel.
„Dal bych mu cenu pro muže zápasu,“ pronesl kapitán Lukáš Haraslín, jenž sošku sám získal. Důvodem byly dvě situace. Surovčík zasáhl proti matadorům v sestavě hostů. Nejprve se po rohu dostal k voleji kapitán Vladimír Darida, brankář zastavil míč letící po zemi rukou.„Občas je to těžké při takových střelách z vápna, protože míč je zakrytý. Já jsem naštěstí měl možnost reagovat. Nešlo to úplně k tyči, ale byl to dobrý zákrok, který nám pomohl k vítězství,“ podotkl gólman. Poté vychytal Micka van Burena. „Byly to zlomové momenty,“ děkoval Haraslín.
Nespokojený Priske
Přestože jeho mužstvo sebralo tři body za výhru, na jaře má plných devět a ještě neinkasovalo, trenér Brian Priske rozhodně nebyl při nedělním zápase nejšťastnější člověk na světě. Nelíbila se mu pasáž po změně stran a také nedorazy v defenzivě, po nichž se hradečtí Votroci dostali do dvou šancí.
„Mám rád čistá konta, na druhou stranu to neznamená, že jsme byli dobří v defenzivě. Měli jsme tam momenty, kdy jsme nevypadali podle našich představ. Prohráli jsme hodně soubojů, ztráceli jsme kontrolu nad středem hřiště,“ kabonil se kouč Sparty. „Byl to rozdíl od minulých zápasů na Dukle a ve Zlíně. Pokud chcete vyhrát ligu, musí defenziva fungovat perfektně,“ navázal. I nakázal.
Rozpadlá obrana
Sparta si sice připsala proti Hradci Králové třetí nulu na jaře, ale trenér Priske přišel o dalšího ze stoperů. Patrik Vydra, jenž se opět vytahoval při výstavbě hry až do středu zálohy, dostal čtvrtou žlutou kartu v nynější sezoně. „Budeme muset prostě najít jiné řešení,“ poznamenal dánský kouč. Jenže další možnosti také ubývají. Na marodce zůstávají Asger Sörensen a Emmanuel Uchenna, ani jeden z nich nebude připravený proti Plzni.
Přitom Uchenna se měl zapojit do zápasu původně už na herním soustředění ve Španělsku, případně proti Dukle nebo Zlínu. „Bohužel nemůžu být konkrétní. Je to složitá situace, protože byl zpátky na hřišti a pak se vždycky posune o krok zpátky. V tuhle chvíli nevím, jestli bude mimo týden, dva nebo ještě delší dobu,“ líčil Priske. Proti Viktorii tak bude muset přemýšlet, jak nahradit Vydru. Vedle Ševínského a Zeleného se mohou postavit Filip Panák, Jakub Martinec nebo Pavel Kadeřábek, jenž už ve stoperské trojce zaskakoval.
Haraslín: góly i obavy o zdraví
Devět doteků ve vápně, dvě střely na branku, čtyři celkem a dva góly. Kapitán Haraslín potvrdil, že vtrhnul do jarní části ligové sezony ve velkém stylu. „Dostal kvalitu do zakončení,“ pochvaloval si trenér Priske. Slovenský reprezentant potřebuje po zimní přestávce zhruba 38 minut na jediný zásah. „Nevím přesně, čím to je. Jsem rád, že mi to tam začalo padat,“ řekl bratislavský rodák.
I proto se sparťané obávali momentu z 68. minuty. Haraslín nepřesně vystřelil na branku Adama Zadražila, ale následně ho dojel ve skluzu stoper Jakub Uhrinčať. Kotník se mu dostal do velmi nepříjemné polohy, skoro až do pravého úhlu. Rozhodčí Lukáš Nehasil odpískal po přezkumu situace u videa pokutový kop, jenž kapitán letenského mužstva proměnil. „Chtěl jsem zůstat v šatně, ale kluci z týmu mě vytáhli na tiskovku,“ líčil s úsměvem. „Spěchám na game ready (kompresní masážní systém), abych dal kotník do pořádku. Prohnul se mi, ale naštěstí jsem měl pevný tejp a možná mě zachránil.“ Priske si jistě oddechnul, sparťanská ofenzivě je na něm i po zimě výrazně závislá.
Petrášek mimo hru
Chyběl na sobotním tréninku, který kolem poledne začínal na takzvané dvojce vedle arény v Malšovicích. V neděli pak nebyl zapsán v sestavě Hradce na stadionu Sparty. Tomáš Petrášek přitom naposledy proti Dukle odehrál výborný duel. Byl dominantní. Jenže na konci najednou klekl na zem, bylo vidět, že ho cosi bolí. Dohrál do konce, oslavil vítězství, ale další kolo už se ho netýkalo. „Má poškozený postranní vaz v koleni,“ chmuřil se na tiskové konferenci po prohře na Letné trenér David Horejš. V takovém případě by pauza mohla trvat měsíc až měsíc a půl.
Do akce musel Jakub Uhrinčať, který nehrál v základní sestavě od půlky srpna, kdy byl vyloučen v Mladé Boleslavi, jen jednou. Tentokrát měl těžký úkol, hrál proti rozjetému Lukáši Haraslínovi, který dal dva góly. „Ale myslím, že to zvládl dobře,“ řekl Horejš.