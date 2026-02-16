Nedvěd nakupuje? Hradec na lovu slavného Itala. Má tituly v Juventusu, ale dlouho nehrál
To by byla rána jako hrom. Ale na druhou stranu také pochopitelná věc, vždyť jedním z pěti majitelů královéhradeckého fotbalového klubu je Pavel Nedvěd, legenda Juventusu. Podle informací deníku Sport a webu iSport by se tato linka měla propojit velmi interesantním jménem. Votroky by mohl posílit krajní bek Mattia De Sciglio, majitel tří titulů s týmem z Turína.
V Serii A nastřádal přes dvě stovky startů a to ne velkých adresách. V AC Milán do něj jako do odchovance vkládali velké naděje, tři tituly pak pobral s Juventusem, jedním z hlavních rivalů. Zahrál si také za Lyon, kde nyní řádí český milovník koček Pavel Šulc.
Naposledy třiatřicetiletý Mattia De Sciglio působil v Empoli. V italské lize se předvedl ještě v březnu minulého roku, pak zvládl dvě utkání v poháru, ale od té doby nic. V létě mu vypršela smlouva, nový kontrakt nikde nepodepsal.
Je volný hráč.
Proto se objevila možnost, že by mohl jít do Hradce Králové. „Je po přestupním termínu, je to složité,“ povídal v neděli pozdě večer na Letné trenér David Horejš. Bylo pár desítek minut po prohře 0:2 se Spartou, on nechtěl odkrývat karty.