Rychlý (Š)turm do základu Sigmy. Je to krok dopředu, říká Slovinec. Umí oběma nohama

Chance Liga
Za skoro padesát milionů korun drahý? Možná ani ne. Slovinec Danijel Šturm (27) v Sigmě ukazuje, že umí. Ve všech třech jarních zápasech byl v základu, naposledy proti Plzni dal krásný gól. „Cítím se tu dobře. I když neumím česky, učím se,“ prohlásil bývalý hráč Cejle, který zažívá poprvé v kariéře zahraniční angažmá.

Natáhl krok, s míčem rychle doběhl přes otevřený střed hřiště před vápno Viktorie a poslal na Wiegeleho bránu z pravačky ostrý šíp. I s pomocí teče skluzujícího Lukáše Červa zapadl přesně k pravé tyči. „Pomůže to jeho sebevědomí,“ mínil olomoucký trenér Tomáš Janotka, jenž zimní posilu Danijela Šturma hned nasadil do elitní jedenáctky. Jeho důvěru si získal.

V každém ze tří jarních duelů odehrál více než osmdesát minut a patřil k nejlepším hráčům Sigmy. „Každý zápas v české lize je těžký. Pro mě je to určitě krok dopředu. Navíc tady chodí víc diváků než ve Slovinsku,“ líčil sedmadvacetiletý rychlonohý záložník, který při hře automaticky používá obě nohy. Gól dal pravou, ale jeden roh se chystal kopnout levačkou. Nakonec se exekuce ujal spoluhráč. „Jsem pravák, ale odmalička jsem se učil kopat i levou. Nemám s tím problém,“ líčil slovinský reprezentant. 

Na Hané se zabydluje, v kabině se cítí komfortně. „Všichni jsou na mě od začátku milí. Kluci jsou dobří, nemám si na co stěžovat,“ chválil parťáky. Na druhou stranu si musí na řadu novinek zvykat. „Je to něco jiného, než ve Slovinsku,“ nezapíral.

Svoji produktivitu Šturm neřeší

Transfer do Olomouce bere jednoznačně jako posun v kariéře. Cítil, že v sedmadvaceti letech už musí změnit prostředí. Nedočkal se sice tak lukrativní štace jako jeho španělský kouč z Cejle Albert Riera, jenž už vede bundesligový Eintracht Frankfurt. Ale i s přesunem do Česka je spokojený. „Už nejsem nejmladší,“ zmínil svůj střední fotbalový věk. „Každý hráč chce samozřejmě hrát v TOP 5 lize,“ přiznal další motivaci.

Ačkoliv dal první gól, mluvil výhradně o týmových metách. Svoji produktivitu prý tolik neřeší. „Chceme se Sigmou do nejlepší šestky, postoupit v Konferenční lize a ideálně se opět dostat do evropských pohárů,“ sdělil Šturm, který si okamžitě získal na svou stranu olomoucké příznivce. Líbí se jim jeho technická vyspělost, schopnost obejít hráče v rychlosti. „Mám rád souboje jeden na jednoho,“ nezapíral. „Trenér tohle po mně vyžaduje. Je to moje silná stránka,“ dodala nová opora Janotkovy party.

