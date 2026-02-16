Bláznivá výzva fanouška Bohemians: Neostříhám se, dokud... Čekat může i několik let
Pravděpodobně nejslavnější fotbalový fanoušek na světě je aktuálně Frank Ilett. Oddaný srdcař slíbil v říjnu 2024, že se neostříhá, dokud jeho milovaný Manchester United nevyhraje pět zápasů po sobě. Aktuálně čeká zarostlý fanda 499 dní a patří mezi největší hity internetu. Jeho výzvu nyní napodobuje řada nadšenců po celém světě a do odvážné sázky se pustil i jeden z fanoušků Bohemians. Pro „klokany“ je přitom taková série naprosto výjimečnou záležitostí.
Gól Tomáše Součka zařídil v minulém týdnu bod pro West Ham proti Manchesteru United. Český záložník se osamostatnil na čele tabulky českých kanonýrů v Premier League, ale v Anglii si rekordu prakticky nikdo nevšiml.
Hlavním tématem sociálních sítí a většiny médií nebyly výkony hráčů nebo tahy trenérů, ale dlouhé vlasy populárního fanouška, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou The United Strand a na instagramovém účtu má přes 1,5 milionu sledujících.
Stačilo mu totiž už jediné vítězství, aby ukončil rok a půl dlouhé čekání na nový sestřih. Takhle je zase na nule a ke kadeřníkovi se nepodívá minimálně do března. „Myslel jsem si, že to skončí za tři nebo čtyři měsíce,“ řekl Ilett pro BBC Sport. „Měla to být jen zábava, a tím to mělo skončit. Jenže nakonec to dopadlo trochu jinak.“
Virální výzvu fanouška s mohutným ikonickým sestřihem nyní napodobuje celá řada fotbalových nadšenců po celém světě a o víkendu se k nim přidal i jeden z tábora Bohemians.
V jeho případě jde o výrazně ambicióznější sázku než u většiny dalších fanatiků. Pro „klokany“ je totiž série pěti soutěžních výher v řadě naprosto výjimečným počinem.
„Poté, co jsem byl svědkem tragédie v domácím zápase proti Pardubicím, začínám challenge o nestříhání si vlasů, dokud Bohemka nevyhraje pět soutěžních zápasů v řadě,“ říká fanoušek s přezdívkou Kapitán Meme v prvním videu na svém účtu na sociální síti Instagram.
Naposledy se takový počin vršovickému celku povedl v dubnu 2023, kdy porazil v MOL Cupu Slovácko a následně v lize Liberec, Pardubice, Plzeň a znovu Slovácko. Tato šňůra tehdy zeleno-bílé vynesla na čtvrté místo, kde se udrželi až do konce soutěže a po 36 letech se kvalifikovali do předkola evropských pohárů.
A pozor, i tři roky jsou pro Bohemians krátké čekání. Předchozí případ pěti vítězství v řadě se datuje dokonce do listopadu 2008. Tehdy druholigoví „klokani“ vyzráli na Karvinou, Slovácko, Jihlavu, Hradec Králové a Třinec.
Poslední dvě série pěti výher v řadě tak dělilo celkem 15 let, a pokud by se historie opakovala, další by přišla na řadu v roce 2038. Tou dobou by měl na hlavě tento zapálený klokan při průměrném růstu vlasů 15 centimetrů za rok při příštím stříhání zhruba dvoumetrový porost.
Při dokonalém scénáři výhra proti Plzni
Pozitivně může brát aspoň fakt, že hned v den co tuto výzvu odstartoval, utnuli Bohemians tři měsíce dlouhé čekání na soutěžní výhru a na Slovácku si připsali důležité tři body. Při dokonalém scénáři by tak mohl mít splněno už v polovině března při zápase proti Viktorii Plzeň.
Stejnou challenge pak odstartoval například také jeden mladý fanda pražské Slavie. Jeho první video na účtu s názvem Slavieguy vidělo víc než milion lidí. V jeho případě jde však o trochu jednodušší sázku. „Sešívaným“ se tato série podařila naposledy v závěru minulé sezony a běžně se na pět výher v řadě dostanou i několikrát do roka.
Jak dlouho budou čeští fanatici čekat na další ostříhání vlasů?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu