Proti Hradci zaskočil Surovčík perfektně. Zvládne i Plzeň? Expert: Je na úrovni Vindahla
V posledních měsících zažíval trudné dny, musel překonat nárazová i dlouhodobě trvající protivenství. Jakub Surovčík, gólmanská dvojka Sparty, se jim při první příležitosti, kterou dostal v ligovém duelu, postavil. Vždyť i kapitán Lukáš Haraslín ho označil za muže zápasu s Hradcem Králové. Třiadvacetiletý habán se proti Votrokům vytáhl, nechyboval, perfektně rozehrával a dvěma bravurními zákroky přispěl k výhře 2:0. „Tak nějak bych si představoval svůj první ligový zápas za Spartu,“ usmívá se Peter Bartalský, bývalý brankář Žižkova a dlouholetý trenér gólmanů na Spartě, kde se aktuálně věnuje ženskému týmu.
Pochyby byly, ne že ne. Jakub Surovčík šel v neděli večer v 19. minutě do brány za zraněného Petera Vindahla, jenž při zákroku došlápl na konstrukci brány a nakonec musel střídat, s nedůvěřivými pohledy v zádech. Logicky.
Minulé jaro se mu nepovedlo finále poháru v Olomouci, kde zaspal při centru Filipa Zorvana, jenž mu zapadl do sítě. Na podzim zase chyboval v dalším utkání Mol Cupu proti Artisu Brno. Byť má velmi dobrou hru levou nohou, totálně při vyběhnutí a rozehře zkolaboval, někdejší Líšeň srovnala stav a Spartu vysvobodil až těsně před koncem z penalty kosovský střelec Albion Rrahmani.
K tomu všemu prostě Surovčík nechytá - v této sezoně zvládl jen dva pohárové duely a tři vystoupení za druholigovou rezervu, což je nicotné vytížení.
„Peter je dlouhodobá jednička Sparty. Úloha druhého brankáře je být každý týden připravený, aby mohl zasáhnout do hry a pomohl mužstvu,“ ví moc dobře Peter Bartalský, sám totiž dělal celých sedm let dvojku Miroslavu Hyllovi v Interu Bratislava. Místo je zkrátka jen jedno… „Není to jednoduchá situace a ne každý ji zvládne. A ne každý to zvládne dlouhodobě,“ upozorní expert.
Surovčík těžkou situaci tentokrát překonal. Proti Hradci byl opravdu výborný, deník Sport mu stejně jako Lukáši Haraslínovi vystavil vysoce nadprůměrnou známku 8. Svým výkonem výrazně postrčil Spartu k výhře. Vytáhl klíčové stopky pro Vladimíra Daridu a Micka van Burena, tedy protřelé borce.
To byl reflexivní zákrok, prostě paráda!
„Od toho tam v brance přece jsme. Někdy nejde chytit všechno. Jsem samozřejmě rád, že jsem pomohl, ale kluci pomohli i mně, jedeme dál,“ řekl pro klubový web.
Bartalský však volí mnohem výraznější slova, přínos gólmana upřesní: „Při Daridově střele ze šestnáctky se rychle dostal dolů, balon před ním ještě poskočil, přesto mu nevypadl, nevyrazil ho před sebe. A druhá střela Van Burena, to byl reflexivní zákrok nohou. Prostě paráda!“
Surovčík jednoznačně zvládl nečekaný úkol. Do hry šel za Spartu v lize vůbec poprvé, Vindahl je totiž železný muž. Jak upozornil fotbalový statistik Roman Jašek na síti X, stál v lize v bráně Sparty nepřetržitě 8028 minut. Přišel v létě 2023, od té doby zvládl celých 89 utkání a nevelkou část toho s Hradcem.
Náhradník klasicky před utkáním pomohl při rozcvičce dvojici trenérů Aleš Hruška, Martin Ticháček, pak se zachumlal na lavici (v neděli večer byla opravdu šílené zima…), byl připraven strávit duel klasicky sledováním. Jenže pak to přišlo. „Mentálně se na něco takového připravit nedá, ale člověk vejde na hřiště a každým dotekem, každou akcí, to z něj opadává. Do zápasu jsem se dostal rychle, bylo to v pohodě,“ vykládal později.
„Jakub má výborný charakter, nikdy nepřestal makat, nezlomilo ho to. Zachoval si chladnou hlavu. Ve Spartě je pozice dvojky ještě těžší než jinde, protože se hraje pořád o TOP umístění,“ vyzdvihuje Bartalský. „Proti Hradci mu pomohlo i to, že chvíli po jeho příchodu tým skóroval,“ upozorní. Je to tak, Haraslín poprvé pokořil kolegu Adama Zadražila, jenž byl na konci minulého ročníku mimochodem na radaru letenského obra, ještě ve stejné minutě, kdy Surovčík střídal.
„Suro hned dobře zapadl, nohama hrál perfektně, nic nezakopával,“ cení Bartalský. „Byly tam sice nějaké nepřesnosti, ale výsledek je 2:0 a bereme tři body, to je nejdůležitější,“ pronesl sám nedělní trumf rudých.
No, mluvil spíše způsobně. V utkání podle dat společnosti Wyscout prakticky nechyboval. Lapil dvě střely, obě těžké. V krátké rozehře se dostal na 96 procent, ve dlouhé na třiaosmdesát. Pokazil pouze jeden nákop ze šesti.
„Ve Spartě je ale stejně nejdůležitější ten další zápas. Na něj se už teď koncentrujeme,“ řekl v rozhovoru pro stanici Oneplay.
Následující kolo bude velká jízda. Chystá se první jarní klasika, Sparta vyrazí do Plzně. Zda bude Vindahl k dispozici, není jasné. Surovčík může jít do brány, v případě Dánových problémů je jasná volba. Vedle finále poháru se Sigmou by to byl dozajista jeho životní večer. Zvládl by ho?
„Že dělá dvojku ve Spartě, už ukazuje na jeho kvalitu. Nevidím mezi ním a Vindahlem velký rozdíl. Dokonce si myslím, že může některá utkání odchytat líp. Vindahla pořád chválíme za rozehrávku, ale i Surovčík si vedl velmi dobře,“ řekl trenér a stálý expert deníku Sport Zdeněk Ščasný.
„Bylo by to pro něj jiné, ale zase bude moci dokázat kvalitu proti silnému soupeři. On ji má a ještě se může posouvat,“ má jasno Bartalský.
Šlágr se hraje v neděli ve Štruncových sadech.
Surovčík ve Spartě (2023 - 2026)
A tým
- Zápasy: 7 (1 liga, 6 pohár)
- Minuty: 642
- Čistá konta: 2
B tým:
- Zápasy: 30
- Minuty: 2617
- Čistá konta: 7
Surovčík proti Hradci
- Minuty: 81
- Střely: 2
- Zákroky: 2
- xCG (chycené góly): 1,06
- Krátké přihrávky/úspěšné: 23/22 (96 %)
- Dlouhé pasy/úspěšné: 6/5 (83 %)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu