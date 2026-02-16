Komise: Ofsajd v Liberci? Ne, gól po zásahu videa správně platil. Co penalta Sparty?
Sudí po přezkoumání situace správně uznali vítěznou branku libereckých fotbalistů v nedělním prvoligovém utkání s Ostravou. Komise rozhodčích FAČR uvedla, že gólu nepředcházel ofsajd ani žádný jiný přestupek. Posvětila také penaltu pro Spartu v zápase proti Hradci Králové za faul na Lukáš Haraslína. Komise to uvedla v komuniké.
V utkání v Liberci se ve 49. minutě ve vápně z levé strany přízemní střelou ke vzdálenější tyči prosadil Ermin Mahmič. Hlavní sudí Jan Beneš nejprve na chybný pokyn asistenta branku kvůli domnělému ofsajdu neuznal, po zásahu videorozhodčího ale po chvíli původní verdikt změnil.
V zárodku akce se domácí Patrik Dulay těsně vyhnul ofsajdu a k přestupku nedošlo ani ve vápně. Sudí nevyhodnotili lehký kontakt libereckého Lukáše Maška s Abdullahim Bewenem jako faul na hostujícího halfbeka a domácí hráč podle nich při Mahmičově střele ani neporušil pravidlo o ofsajdu. Severočeši jediným gólem zvítězili 1:0.
„V této potenciální ofsajdové situaci asistent rozhodčího správně nechal dohrát útočnou akci domácího družstva. Poté, co domácí družstvo vstřelilo branku, chybně signalizoval domnělý ofsajd,“ uvedla komise ve videu.
„VAR (videorozhodčí) následně za použití kalibrované čáry správně intervenoval pro uznání branky. Hráč domácího týmu Dulay nebyl v momentu přihrávky v ofsajdové pozici o šest centimetrů. V rámci celé útočné akce domácího týmu nedošlo k žádnému porušení pravidel,“ doplnila komise.
Na Spartě sudí Lukáš Nehasil ve druhé půli za stavu 1:0 nejprve po zákroku královéhradeckého Jakuba Uhrinčaťa na Haraslína pokutový kop nenařídil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil a přisoudil favoritovi pokutový kop, z něhož Haraslín stanovil konečný výsledek 2:0.
„Domácí hráč Haraslín odehrál míč a následně jej hostující hráč Uhrinčať podrazil. V detailním záběru je zřejmé, že hostující hráč svojí levou nohou bezohledně zasáhne soupeře. Z tohoto důvodu rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop a udělil žlutou kartu hostujícímu hráči,“ vysvětlila komise.
Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
Novináři vybrali ještě dvě situace rovněž ze Sparty, které podle komise sudí posoudili správně. Domácí Andrew Irving v souladu s pravidly dostal za faul na Daniela Horáka žlutou kartu, zákrok na vyloučení nebyl. V 86. minutě pak nechal Nehasil správně pokračovat hru po střetu domácího Matyáše Vojty s Františkem Čechem ve vápně, ani jeden z dvojice se nedopustil přestupku.
