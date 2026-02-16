Předplatné

Komise: Ofsajd v Liberci? Ne, gól po zásahu videa správně platil. Co penalta Sparty?

Radost libereckých fotbalistů po brance Ermina Mahmiče
Radost libereckých fotbalistů po brance Ermina MahmičeZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Rozhodčí Jan Beneš
Liberecký Jan Mikula musel kvůli zranění střídat
Liberecký Lukáš Mašek v utkání proti Baníku
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Sudí po přezkoumání situace správně uznali vítěznou branku libereckých fotbalistů v nedělním prvoligovém utkání s Ostravou. Komise rozhodčích FAČR uvedla, že gólu nepředcházel ofsajd ani žádný jiný přestupek. Posvětila také penaltu pro Spartu v zápase proti Hradci Králové za faul na Lukáš Haraslína. Komise to uvedla v komuniké.

V utkání v Liberci se ve 49. minutě ve vápně z levé strany přízemní střelou ke vzdálenější tyči prosadil Ermin Mahmič. Hlavní sudí Jan Beneš nejprve na chybný pokyn asistenta branku kvůli domnělému ofsajdu neuznal, po zásahu videorozhodčího ale po chvíli původní verdikt změnil.

V zárodku akce se domácí Patrik Dulay těsně vyhnul ofsajdu a k přestupku nedošlo ani ve vápně. Sudí nevyhodnotili lehký kontakt libereckého Lukáše Maška s Abdullahim Bewenem jako faul na hostujícího halfbeka a domácí hráč podle nich při Mahmičově střele ani neporušil pravidlo o ofsajdu. Severočeši jediným gólem zvítězili 1:0.

„V této potenciální ofsajdové situaci asistent rozhodčího správně nechal dohrát útočnou akci domácího družstva. Poté, co domácí družstvo vstřelilo branku, chybně signalizoval domnělý ofsajd,“ uvedla komise ve videu.

„VAR (videorozhodčí) následně za použití kalibrované čáry správně intervenoval pro uznání branky. Hráč domácího týmu Dulay nebyl v momentu přihrávky v ofsajdové pozici o šest centimetrů. V rámci celé útočné akce domácího týmu nedošlo k žádnému porušení pravidel,“ doplnila komise.

Na Spartě sudí Lukáš Nehasil ve druhé půli za stavu 1:0 nejprve po zákroku královéhradeckého Jakuba Uhrinčaťa na Haraslína pokutový kop nenařídil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ale původní verdikt změnil a přisoudil favoritovi pokutový kop, z něhož Haraslín stanovil konečný výsledek 2:0.

„Domácí hráč Haraslín odehrál míč a následně jej hostující hráč Uhrinčať podrazil. V detailním záběru je zřejmé, že hostující hráč svojí levou nohou bezohledně zasáhne soupeře. Z tohoto důvodu rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop a udělil žlutou kartu hostujícímu hráči,“ vysvětlila komise.

Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

Novináři vybrali ještě dvě situace rovněž ze Sparty, které podle komise sudí posoudili správně. Domácí Andrew Irving v souladu s pravidly dostal za faul na Daniela Horáka žlutou kartu, zákrok na vyloučení nebyl. V 86. minutě pak nechal Nehasil správně pokračovat hru po střetu domácího Matyáše Vojty s Františkem Čechem ve vápně, ani jeden z dvojice se nedopustil přestupku.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

