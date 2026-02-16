Předplatné

Katastrofa Baníku či Nedvědův Ital v Hradci. Koho lovila Slavia last minute?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Katastrofa Baníku, Nedvědův Ital v Hradci a ustřelený N´Guessan. Koho lovila Slavia last minute? • Zdroj: iSport.tv
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský dává instrukce Jindřichu Staňkovi
Fotbalisté Sparty slaví branku Lukáše Haraslína do sítě Hradce Králov
Slávistický útočník Tomáš Chorý je ošetřován během utkání v Karviné
Lukáš Haraslín se dožaduje odpískání faulu
Útočník Slavie Tomáš Chorý nechápe rozhodnutí sudího
Radost Lukáše Haraslína poté co proměnil penaltu v utkání s Hradcem
Trenér Slavia Jindřich Trpišovský křičí na brankáře Jindřicha Staňka
20
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

„Ze strany Baníku je to učiněná katastrofa. Nedovedu si vysvětlit, proč vedení dělá tak diletantské chyby,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar, když přijde řeč na neúspěšné angažmá Tomáše Galáska. Velkým tématem je ale i možný příchod Mattia De Sciglia do Hradce Králové („Předpokládám, že za tím samozřejmě stojí Pavel Nedvěd.“), rozpadlá obrana Sparty před šlágrem s Plzní, zranění Petera Vindahla a předpokládaný konec Muhammeda Chama ve Slavii. Proč je liberecký stoper Ange N´Guessan v rámci ligy „ustřelený“, jaké změny se čekají v realizačním týmu olomoucké Sigmy a kam míří Dukla pod vedením Martina Haška?

Celý nový díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů