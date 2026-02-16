Ščasný kritizoval hru Baníku: Stopeři jsou pomalí, opakují stejné systémové chyby
Na první dobrou zmínil suverénní jízdu Sparty nebo Plzně, následně se přesunul k Baníku. „Zklamal mě, čekal jsem od něj víc,“ uvedl zkušený kouč Zdeněk Ščasný v pravidelném ligovém komentáři pro deník Sport a web iSport. Ostravané prohráli v neděli na hřišti Slovanu (0:1) a setrvává na čtrnáctém místě tabulky.
Baník zůstal za očekáváním?
„Čekal jsem, jak zareaguje na poslední zápasy. Ztratil výhru na Slovácku, mohl prohrávat v prvním poločase s Olomoucí. Trenér Galásek tvrdil, jak nálada v týmu je super, ale jeho výkon v Liberci se mi nelíbil. Mohl dostat pět šest gólů.“
Co se vám nezdálo?
„Překvapila mě nekvalita v defenzivě, konkrétně ve stoperské trojici. Nechápu, jak dokáže jeden tým opakovat ve třech zápasech za sebou stejné chyby. Obrana byla pomalá, hrála vysoko, čehož trenér Kováč chytře využil. A Baník na to vůbec nezareagoval.“
Což jde za koučem Tomášem Galáskem, jehož pozice je hodně na hraně.
„Nemám rád diskuze o výměně trenéra, z mé pozice bývalého trenéra se mi příčí. Hra Baníku se ale oproti konci podzimu výrazně nezměnila. Jsou vepředu vidět posily, Jurečka s Gningem pomáhají mužstvu, ale vyloženě je sráží defenzivní hra. Brání samozřejmě celé mužstvo, ale výkony trojky vzadu jsou trestuhodné. Tomu absolutně nerozumím. Může se stát, že prohrajete zápas, ale pokud opakujete stejné systémové chyby, je to špatně.“