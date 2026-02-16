Smetana se vrací po čtyřech letech do Baníku. Mikloško vysvětlil Galáskův konec
Téma to bylo už před dvěma týdny, nyní už se slova ostravského managementu proměnila v činy. Trenér Tomáš Galásek po porážce 0:1 v Liberci skončil na lavičce Baníku, nahradí ho Ondřej Smetana, jak web iSport uváděl hned v neděli večer po další výkonnostní blamáži na severu Čech. Galásek opouští Bazaly po čtyřech měsících, Smetana se vrátí po čtyřech letech. Oficiálně by jeho nástup měl být komunikován ještě dnes, čeká se i na vyřešení jeho nového asistenta ze Slovenska.
Je to smutný a drsný konec. Ale celorepublikově dlouhodobě očekávaný. Tomáš Galásek uzavírá své angažmá v šíleném stavu. Co se týče jeho samotného i týmu. Všechna čest za to, že Baník neodmítl v tíživé situaci v říjnu, když ho sportovní ředitel Luděk Mikloško po konci Pavla Hapala najímal, nicméně pozitivní věci se na posledních čtyřech měsících hledají složitě. Úspěchem je pouze postup v osmifinále MOL Cupu přes Pardubice, jinak se mu nepovedlo nic.
Ani na podzim, kdy nefungující mužstvo přebíral, ani na jaře, kdy už měl kádr posílený o řadu velmi kvalitních a drahých posil. Galásek z jedenácti ligových duelů vyhrál jen dva, sedmkrát prohrál. Se skóre 8:15 a průměrným ziskem 0,73 bodu na zápas nemohl dál pokračovat. Zvlášť když bylo patrné, že se nelepší nejen výsledky, ale ani výkony, ani individuality. Nebýt fantastického gólmana Martina Jedličky, Ostrava si v únoru nepřipsala žádný bod. Žádný!
„Tomášovi chci na prvním místě poděkovat za velkou profesionalitu, loajalitu, nadšení a zápal pro práci. Je to výborný člověk, který má Baník opravdu v srdci, a tím složitější to pro nás v klubu bylo. Věřili jsme, že po zimní přípravě a posílení kádru zlepšíme a stabilizujeme hru, výkony a bodové zisky, ale první tři jarní zápasy bohužel nebyly ani v jednom z těchto aspektů přesvědčivé. Vzhledem k tomu, jak rychle se krátí čas a ubývají kola, jsme se rozhodli přistoupit k okamžité změně,“ vysvětlil Mikloško.
Soustředění v Turecku tak přišlo de facto vniveč, klub akorát ztratil čas. Připomeňme, že Galáskova pozice se řešila už během Vánoc, přiznal to on sám i majitel Václav Brabec. Spekulovalo se o Radoslavu Látalovi a Marcelu Ličkovi, nakonec se k překvapení všech žádné rošády neděly.
Podle informací deníku Sport se kromě sportovních záležitostí managementu v poslední době nelíbily ani Galáskovy mediální výstupy. Nesebevědomé, prázdné, demotivující. Je pravděpodobné, že s ním skončí i jeho pravá ruka Pavel Čvančara, který v Liberci – docela symbolicky – v nastaveném čase dostal červenou kartu.
Náhrada vzejde z „vlastních“ zdrojů, byť ne tak docela. Proto ty uvozovky. Vedení neposune z druholigového béčka do elitní kabiny kouče Josefa Dvorníka, jehož nepustilo do Dukly, Košic ani Olomouce. Žádaný mistr ligy z roku 2004 bude dál pokračovat v rezervě, se kterou je na pátém místě tabulky. Otázkou je, jak dlouho sedmačtyřicetiletého trenéra tento stav bude bavit...
Návrat po čtyřech letech
Šéfové se rozhodli pro comeback Ondřeje Smetany, jenž je po konci v Ružomberku volný, tamní prostředí zná a ve městě na východě republiky žije. Řeší se ještě složení realizačního týmu. Jisté je, že se štáb rozroste o asistenta, kterého zná Smetana ze Slovenska, jde o Petera Tomka. Budoucnost Davida Bernatíka či Jana Romaněnka je tedy nejistá.
Třiačtyřicetiletý Smetana povede FCB po čtyřech letech, průměrný zisk měl tehdy zhruba o bod na utkání vyšší než Galásek. Nejdřív se mu dobře dařilo navázat na předchůdce Luboše Kozla, postupem času se však situace na jaře 2022 zhoršovala, až došlo k odvolání.
Článek pokračuje pod grafikou
Smetana pak nějakou dobu pro Brabce pomáhal skautovat hráče, poté působil v Jihlavě, Hlučíně, Slovácku a dvakrát v Ružomberku (vystřídal ho Jaroslav Köstl). S ním vyhrál slovenský pohár a zaujal i v evropských předkolech proti Hajduku Split, Trabzonsporu, Noahu nebo Tobolu Kostanaj.
„Od doby, kdy tady působil, uběhla spousta času, prošel si dalším vývojem. V Ružomberoku dokázal mužstvo vytáhnout ze spodku tabulky do pohárů a horní poloviny tabulky, i když kádr neměl tak silný. Věříme, že tyhle své zkušenosti zúročí a pomůžou nám v naší situaci,“ řekl Mikloško.
Baník mu dává druhou šanci i proto, že v očích Mikloška, Brabce, výkonného ředitele Michala Běláka a development manažera Jana Staňka umí Smetana rychle zkonsolidovat defenzivní fázi, napasovat týmu účelný způsob hry a ihned pragmaticky bodovat. První šanci bude mít v neděli doma proti Mladé Boleslavi, která je na třináctém místě o bod před Ostravou.
Druhý díl boje o vyhnutí se baráži právě začal.
Galáskova ligová bilance:
- 11 odkoučovaných utkání
- 2 výhry (doma Dukla, doma Sigma)
- 2 remízy (venku Karviná, venku Slovácko)
- 7 porážek
- skóre 8:15
- průměrný zisk 0,73 bodu na zápas
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu