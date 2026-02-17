„Železní“ brankáři ligy: Kouba stále vede, Vindahl se dotíral. Paradox šampiona
Skončila dlouhá série, která trvala 8028 ligových minut. K rekordu mezi gólmany ve Spartě chybělo už jen pár zápasů, nakonec ale Peter Vindahl zůstává na druhém místě za Petrem Koubou, který vydržel v brance bez přestávky ještě o 342 minut déle. Podle statistik fotbalového historika Romana Jaška už ovšem Dán drží prvenství mezi zahraničními brankáři a v historii české ligy je na šestém místě.
Martin Vaniak
9. 8. 1999 – 26. 2. 2005
Drnovice, Olomouc
166 zápasů (14 940 minut)
Absolutní rekordman české nejvyšší soutěže svůj počin rozložil mezi dvě mužstva. Neuvěřitelnou sérii načal v srpnu 1999 v dresu Drnovic a nevynechal ani jednu minutu až do 26. února 2005, kdy už kroutil čtvrtou sezonu v dresu Olomouce. Celkem tak z branky nevylezl 166 zápasů, tedy pět a půl sezony. V tomto čase navíc hned v 62 případech neinkasoval a víc než třetinu zápasů ustál s nulou.
Anton Švajlen
17. 9. 1966 – 4. 4. 1971
Košice
122 zápasů (11 025 minut)
Stříbrný olympijský medailista z Her v Tokiu v roce 1964 zůstal po celou kariéru věrný Košicím a v jejich dresu se postaral i o famózní šňůru, kdy naskočil dokonce do 200 prvoligových utkání v řadě. Párkrát však mezi tyčemi nestrávil celých 90 minut, takže v tomto ohledu je až na druhém místě. V úžasné sérii vedle úctyhodných 44 čistých kont dokázal dokonce i vstřelit dvě branky.
Ivo Viktor
19. 8. 1970 – 12. 6. 1974
Dukla
118 zápasů (10 613 minut)
Legenda československého fotbalu a klíčová postava zlatého evropského šampionátu z roku 1976 svou sérii protáhla na 118 ligových startů v řadě. Během této série s v brance Dukly udržel 36 nul. Trochu paradoxně v tomto období nezískal ani jeden ze svých tří mistrovských titulů, ale ve stejné době se mu povedlo sebrat dvě z celkových pěti cen pro nejlepšího československého fotbalistu roku.
Karel Poláček
23. 8. 1936 – 24. 5. 1941
SK Plzeň
109 zápasů (9 810 minut)
Necelých 30 let se mohl rekordem v počtu odchytaných minut bez pauzy v nejvyšší soutěži pyšnit Karel Poláček, který svou fotbalovou kariéru ve 30. a 40. let spojil s klubem SK Plzeň, v jehož dresu odchytal pět kompletních sezon bez jediné pauzy a v sezoně 1940/41 skončil na druhém místě za Slavií Praha. Po skončení fotbalové kariéry se pak vrhl na politickou dráhu.
Petr Kouba
26. 11. 1990 – 26. 3. 1994
Bohemians, Sparta
97 zápasů (8 730 minut)
Historické prvenství mezi gólmany Sparty udržel jen těsně. Svou sérii započal Petr Kouba ještě v závěru svého angažmá u Bohemians a po přestupu na Letnou vládl neohroženě víc než tři roky bez jediné pauzy. V tomto období pomohl mimo jiné 44 vychytanými nulami ke dvěma ligovým titulům a další dva přidal v následujících sezonách.
Peter Vindahl
5. 8. 2023 – 15. 2. 2026
Sparta
90 zápasů (8028 minut)
V brance Sparty kraloval okamžitě od svého příchodu v létě 2023. V lize od té doby nevynechal ani minutu a na legendárního Petra Koubu mu chybělo už pouze 342 minut, tedy necelé čtyři zápasy. V tu chvíli ovšem přišlo nešťastné došlápnutí na konstrukci branky a nucené střídání, které ho o rekord připravilo. Těšit ho může aspoň fakt, že mezi zahraničními gólmany už drží první příčku.