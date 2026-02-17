Předplatné

Slavia na poslední chvíli řešila personální krizi v záloze, sondovala situaci v Liberci

Katastrofa Baníku, Nedvědův Ital v Hradci a ustřelený N´Guessan. Koho lovila Slavia last minute?
Obránce Baníku karel Pojezný v akci proti Liberci
Radost libereckých fotbalistů po brance Ermina Mahmiče
Liberecký Jan Mikula musel kvůli zranění střídat
Liberecký Lukáš Mašek v utkání proti Baníku
Liberecký Lukáš Mašek v utkání proti Baníku
Liberecký Jan Mikula musel kvůli zranění střídat
Michal Kvasnica
Chance Liga
Už je to pryč, zimní přestupové okno skončilo v tuzemsku ve čtvrtek 12. února o půlnoci. Takže české celky už, pakliže nepočítáme podepisování smluv s volnými hráči bez kontraktu, kádry neposílí.  Nicméně jak zaznělo v bonusové části nového dílu pořadu Ligy naruby, Slavia ještě na poslední chvíli právě v závěru transferového období sondovala situaci v Liberci kolem perspektivního záložníka. Důvod je prostý: personální problémy mistra ve středu pole.

Šlo o dvaadvacetiletého Vojtěcha Stránského, komplexního středopolaře patřícího k základním stavebním kamenům trenéra Radoslava Kováče. Slavia odchovance Mladé Boleslavi delší dobu sleduje, v minulém týdnu se pak podle informací iSportu a Ligy naruby konkrétně na „box-to-box“ záložníka vyptávala managementu Slovanu.

Vypadl jí totiž Lukáš Provod, Oscar Dorley, David Moses a Alexandr Bužek. A Stránský splňuje potenciální požadavky na vyváženou obrannou i útočnou fázi, běžeckou aktivitu a intenzitu, soubojovost i technickou stránku.

Liberec však nemá zájem Stránského prodávat. A když už, tak by muselo jít o rekordní tuzemský transfer. Čili podobná odpověď, jakou v listopadu uslyšela Sigma Olomouc.

„Mimochodem, sportovní ředitel Pražanů Přemysl Kovář byl v neděli znovu osobně na zápase Liberec-Baník,“ zaznělo v novém díle pořadu Liga naruby. Kovář viděl další slušný Stránského výkon i zaslouženou výhru domácích. Teď uvidí Stránského v sobotu večer naživo v Edenu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
