Slavia na poslední chvíli řešila personální krizi v záloze, sondovala situaci v Liberci
Už je to pryč, zimní přestupové okno skončilo v tuzemsku ve čtvrtek 12. února o půlnoci. Takže české celky už, pakliže nepočítáme podepisování smluv s volnými hráči bez kontraktu, kádry neposílí. Nicméně jak zaznělo v bonusové části nového dílu pořadu Ligy naruby, Slavia ještě na poslední chvíli právě v závěru transferového období sondovala situaci v Liberci kolem perspektivního záložníka. Důvod je prostý: personální problémy mistra ve středu pole.
Šlo o dvaadvacetiletého Vojtěcha Stránského, komplexního středopolaře patřícího k základním stavebním kamenům trenéra Radoslava Kováče. Slavia odchovance Mladé Boleslavi delší dobu sleduje, v minulém týdnu se pak podle informací iSportu a Ligy naruby konkrétně na „box-to-box“ záložníka vyptávala managementu Slovanu.
Vypadl jí totiž Lukáš Provod, Oscar Dorley, David Moses a Alexandr Bužek. A Stránský splňuje potenciální požadavky na vyváženou obrannou i útočnou fázi, běžeckou aktivitu a intenzitu, soubojovost i technickou stránku.
Liberec však nemá zájem Stránského prodávat. A když už, tak by muselo jít o rekordní tuzemský transfer. Čili podobná odpověď, jakou v listopadu uslyšela Sigma Olomouc.
„Mimochodem, sportovní ředitel Pražanů Přemysl Kovář byl v neděli znovu osobně na zápase Liberec-Baník,“ zaznělo v novém díle pořadu Liga naruby. Kovář viděl další slušný Stránského výkon i zaslouženou výhru domácích. Teď uvidí Stránského v sobotu večer naživo v Edenu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu