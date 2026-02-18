Předplatné

Chtěly ho TOP adresy, je v Karviné. Jak se rodil rekordní transfer nového Durosinmiho?

Bartoloměj Černík
Chance Liga
Jméno Faycal Konaté zaregistrovali mnozí fanoušci už během podzimu. V zahraničních médiích se objevovalo v souvislosti s Rennes, Bruggami či Basilejí. A také Slavií a Spartou. Nakonec se vysoký útočník z Burkiny Faso trochu překvapivě přesunul z Lotyšska za rekordní sumu do Karviné. „Vyhodnotili jsme si, že to bude nejlepší možnost. V Evropě zájem byl, ale řekli jsme si, že když uspěje v české lize, může uspět všude,“ vypráví agent Jiří Petr, který se na přestupu podílel.

Je jednoduché se na něj na hřišti zaměřit. Má totiž 197 centimetrů, ve vápně si najde každou hlavičku, připomíná Rafiua Durosinmiho. „Ale má i velice slušné rychlostní a technické předpoklady. Stejně tak dobré herní návyky,“ upozorňuje Jiří Petr z agentury STIG. K tomu připočtěme solidní gólový potenciál - v Lotyšsku za rok 2025 nasázel 10 branek ve 22 zápasech a v devatenácti letech byl povolán do reprezentace Burkiny Faso. Pak přišlo zranění. Ale i přestupový kolotoč.

Slavia, Sparta, Rennes, Club Bruggy, Basilej… Všechna tato jména v pobaltských médiích padala. „Ano, zájem ze zbytku Evropy tam byl. O Spartě nevím, ve Slavii se na něj dívali. Ale zatím to pro něj nebylo,“ říká Petr. Jak a proč má vůbec v přesunu žádaného mladíka do Čech prsty?

Spolupracuje s mladými zahraničními skauty žijícími ve Španělsku, kteří mu hráče doporučili. On viděl potenciál a příležitost. Sám navíc vzpomíná, že podobný hráč (shodou okolností rovněž 197 centimetrů vysoký útočník) už se mu jednou v Lotyšsku do hledáčku dostal a posléze se ukázalo, jak velký potenciál v něm dřímal – nyní pětadvacetiletý útočník Tolu Arokorade hraje Premier League za Wolverhampton. A tak se Petr spojil s hráčovým manažerem Maigou Boureimem. „Domluvili jsme se během hodiny. Musím říct, že jednání jeho a hráče mě mile překvapilo, Faycal mluví výborně anglicky. Hodně jsem si o něm zjišťoval, za Daugavpils byl úplně fantastický,“ vypráví o úspěšném letním hostování, po kterém se Konaté vrátil do Rigy.

Hráčovu budoucnost pak lehce zkomplikoval fakt, že

