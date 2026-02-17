Baníkovská léčba Smetanou: konec na Slovensku, návrat k pragmatismu. Co Planka a Hamza?
Další změna na lavičce Baníku dává jarní části fotbalové Chance Ligy zajímavou zápletku. Do Ostravy se vrátil Ondřej Smetana, který za sebou má neúspěšnou štaci ve Slovácku či záchranářské mise na Slovensku. Hlavním tématem pořadu Liga naruby ZOOM tak je konverzace o tom, jak se třiačtyřicetiletý trenér v posledních letech posunul a jak může hru Ostravanů změnit.
„Vypadá to na návrat k trojce vzadu, zásadní pro něj bude i odemknout Davida Planku či Michala Kohúta, který pod ním patřil na Slovácku mezi nejlepší hráče,“ predikuje redaktor Michal Kvasnica. S kolegou Bartolomějem Černíkem zhodnotí i Smetanovo působení na Slovácku, nebo i zápas Pardubice-Jablonec.
Co také v pořadu zazní:
- Co říkají data o Smetanově podzimním působení v Ružomberoku?
- Proč na Slovensku skončil?
- Na jaké hráče by mohl vsadit?
- Jak vypadá systém Jana Trousila a jak do něj pasuje Jiří Hamza?
- A stojí Pardubice opravdu o Tomáše Chorého?
Nový díl Ligy naruby ZOOM si můžete pustit také na liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu