Ze slabiny zbraň. Ofenziva Bohemians nefunguje: receptem jsou stopeři a standardky
Dlouhodobý problém? Produktivita. Mačety útočníků se otupily a Klokani pálili jednu šanci za druhou. Z toho plynula obrovská výsledková krize Bohemians a propad do nelichotivých pozic v tabulce. Na jaře ale přišla nečekaná střelecká spása. Zelenobílí dali ve třech zápasech pět gólů, z toho čtyři mají na starosti stopeři.
Koncovka, efektivita, standardní situace. Tato slova používal trenér Jaroslav Veselý skoro na každé tiskové konferenci od začátku října, kdy se Klokani začali propadat v tabulce. „Musíme začít dávat góly, možná budeme muset něco změnit. Třeba dát do útoku stopera…“ naznačoval na konci listopadu. Tehdy Bohemians padli 0:1 s Teplicemi.
Tento plán sice přímo neuskutečnil, ale na jeho slova nakonec došlo. Na jaře tým urval čtyři body za remízu 2:2 v Mladé Boleslavi a víkendovou výhru 2:1 na Slovácku. V obou utkáních se o góly postaralo duo defenzivních pilířů – Lukáš Hůlka a David Lischka.
„Byla to jedna z věcí, na které jsme využili soustředění. Některé tréninky jsme měli zaměřené přímo na standardky. Když se trápíte v koncovce, musíte si začít takhle pomáhat,“ chválil kouč netypické zakončovatele.
Právě ze standardní situace pak padl i jediný gól při ostudné domácí prohře 1:2 proti oslabeným Pardubicím, Milan Ristovski korigoval skóre po rohu v nastaveném čase.
I čtvrtá branka jara Klokanů pak přišla po rozehrání mrtvého míče. Skóre v klíčovém duelu se Slováckem otevřel další razantní hlavičkou kapitán Hůlka. Jedna ze slabin se tak stala největší zbraní.
Za celý podzim (19 utkání) se ze standardní situace prosadili Bohemians pouze jednou. I s nastaveným časem tak měli průměr bídných 1870 minut na vstřelenou branku ze standardky.
Na jaře je to úplný opak a na čtyři zásahy po standardní situaci stačily tři zápasy. Po zimní pauze to v součtu znamená průměr 72,5 minut.
V tuhém boji můžou standardky tvořit obrovský rozdíl, Klokani za pár kol poskočili z jednoho z nejhorších celků soutěže do ligového nadprůměru.
Vzhledem k nevalné produktivitě v podzimní části se od Bohemians čekala větší aktivita na přestupovém trhu při shánění ofenzivních zbraní. Na pozici útočníka došlo na soupisce k jediné změně, a to ukončení spolupráce s Ericem Ramírezem. Ofenzivu pak oslabil i odchod Vlasije Sinjavského, který z pozice levého beka ničil obrany soupeřů a vytvářel velké množství šancí.
V zimě přišli čtyři obránci a jeden střední záložník, jedna z posil se však okamžitě střelecky vyšvihla. Zkušený stoper David Lischka jako by se nemohl koukat na trápení nových spoluhráčů a dvěma brankami ve třech zápasech se dotáhl na nejlepší střelce týmu. O tento post se nyní dělí hned sedm dvougólových hráčů.
„Začátky mám dobré. Po příchodu do Ostravy jsem měl ve čtyřech zápasech tři góly, takže mi ještě jeden zápas s gólem chybí,“ smál se v rozhovoru pro klubovou televizi. Forma mu ale nevydržela a za zbylých 62 ligových utkání v ostravském dresu přidal jen další tři branky.
Při poslední trefě na Slovácku si přitom počínal jako protřelý forvard. Nejprve hluboko na vlastní polovině vystihl přihrávku soupeře, posunul míč spoluhráčům dopředu a sám okamžitě pelášil na hrot útoku. Rychlý kontr vyústil v závar, kde se po třech neúspěšných pokusech spoluhráčů do míče opřel z hranice malého vápna právě urostlý obránce a poslal ho do cíle.
„Předskočil jsem útočníka a věděl jsem, že ve středu hřiště je prostor, takže jsem poslal míč dál a běžel jsem. Shodou okolností se to ke mně odrazilo a jsem za to rád,“ líčil vysoký obránce.
Jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná a po šestizápasovém půstu tak doručila do Ďolíčku tři body. „Potřebovali jsme to, mužstvo čekalo dlouho. Věřím, že to pro nás bude odrazový můstek dál, abychom bodovali pravidelně,“ oddechl si kouč Veselý.
Při dalším důležitém záchranářském souboji s Duklou se tak dost možná bude chtít znovu opřít o nečekaného kanonýra.
Nejlepší střelci Bohemians (zápasy / góly):
|David Lischka, obránce
|3
|2
|Vladimír Zeman, útočník
|10
|2
|Adam Kadlec, obránce
|18
|2
|Aleš Čermák, záložník
|20
|2
|Milan Ristovski, útočník
|21
|2
|Lukáš Hůlka, obránce
|21
|2
|Júsuf, útočník
|22
|2
Nejhůře zakončující týmy:
|góly
|očekávané góly
|rozdíl
|Bohemians
|19
|29,79
|-10,79
|Slovácko
|14
|24,66
|-10,66
|Baník
|16
|26,17
|-10,17
|Dukla
|14
|22,17
|-8,17
Zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu