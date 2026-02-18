De Sciglio v Hradci: velký životopis, plat i pochyby. Myslel jsem, že skončí, řekl insider
Hotovo ještě není, ale cesta je umetená. Do ligy přijde hráč s tak výrazným životopisem, že zpozorníte. Má tři tituly v italské Serii A, hrál na mistrovství světa. Mattia De Sciglio navíc neposílí Spartu či Slavii, ale klub z českého venkova, jak se říkalo dříve. Hradec Králové díky spolumajiteli Pavlu Nedvědovi získá hráče, který umí. Jenže má také mraky otazníků, visí nad ním pochybnosti.
Od pondělí je ve východočeské metropoli. Podrobuje se lékařským testům, město je – bez přehánění – na špičkách. Vždyť doteď „dělal“ klub slavné navrátilce, Vladimíra Daridu, který se do kraje přiženil, plus hráče nevelkého jména.
Najednou je tu Mattia De Sciglio, třiatřicetiletý Ital, o němž si v AC Milán mysleli, že naváže na slovutného Paola Maldiniho. To se mu nepovedlo, na druhou stranu nakonec zapsal tři tituly s Juventusem a čtyřicet startů za ikonický italský národní tým. Snad každý přece miluje jejich azurové dresy a třeba Alexe Del Piera v něm!
S ním se De Sciglio v Juve minul, přesto zažil s černobílým týmem úspěchy. Teď míří do stejných barev, kluby spojuje osoba Pavla Nedvěda, druhdy hvězdy Juve, pak jeho funkcionáře a nyní spolumajitele Votroků.
Hlas z Itálie: Na Serii A by už neměl...
On je klíčový důvod, proč Ital s impozantní minulostí míří do české ligy. Další – a velmi zásadní – už není tak sexy. De Sciglio prostě ztratil ve své zemi pozici, minulou sezonu dohrál jako náhradník v Empoli, další angažmá nenašel.