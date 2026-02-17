Smetana: Jsem přesvědčený, že jsem se posunul. Jak dlouho byl s Baníkem v kontaktu?
Když v dubnu 2022 končil své první působení v Baníku, nahradil ho Tomáš Galásek. Nyní naopak bývalého reprezentačního kapitána střídá on. Ondřej Smetana se vrací na místo, které dobře zná. „Stal jsem se trenérem Baníku Ostrava, takže jiné než pozitivní pocity mít nemohu. Jsem do práce motivovaný a dobře nastavený,“ hlásí staronový kouč Slezanů. Ti teď nejsou v jednoduché situaci, po 22. kole jim patří barážová čtrnáctá pozice. Nedělní utkání s Mladou Boleslaví bude extrémně důležité.
Jaké první úkoly si dáváte, abyste byli na zápas nachystaní?
„V úterý jsem se seznámil s realizačním týmem a měl jsem ještě nějaké mediální povinnosti. Sešel jsem se i se skupinkou starších hráčů, které jsem chtěl poznat a pobavit se s nimi už o den dřív. Ve středu jsem s týmem poprvé. Seznámím se s hráči, představím jim svou filozofii a také krátkodobé cíle, i když ty jsou asi jasné. Všichni si uvědomujeme, v jaké jsme pozici a situaci. Je třeba si to dobře popsat a začít pracovat od základních principů a automatismů. To je první úkol pro tento týden. Chci navnímat silné i slabé stránky týmu. Určitě se budeme bavit o rozestavení.“
Máte Baník z posledních týdnů nasledovaný?
„Sledoval jsem ho. Mám všeobecný přehled o lize, ale největší určitě o Baníku. Spoustu hráčů jsem před čtyřmi lety trénoval, takže přehled mám.“
I jasnou představu, co je potřeba změnit?
„Nevím, jestli úplně jasnou představu. Některé věci se měnit budou, ale jiné mě překvapí, protože i já budu tým poznávat. U některých hráčů mám otazníky, co se týče jejich správné pozice na hřišti. To jsou ale věci, které nám ukážou až krizové a těžké situace. Věřím, že časem se budeme zlepšovat.“
Mnozí experti zmiňovali, že ne všichni hráči bojují za Baník. Vidíte to stejně?
„Víte, z pocitu nebo od televize to tak může vyznít. Někdy to tak třeba je, ne každému zápas vyšel. Já jsem však viděl spoustu utkání, ve kterých si myslím, že tam byly velmi kvalitní příklady přístupu, charakterní výkony i pracovitost. Hlavně domácí zápas se Sigmou byl ukázkou toho, že mentalita je v týmu zdravá a hráči pracovat chtějí. Co mám informace, i v tréninkovém procesu je tým dobře nastavený. Věřím, že i já mu pomůžu nastavit automatismy a principy, abychom takovým dojmům nebo pocitům předcházeli.“
Začnete pracovat hlavně na defenzivě?
„Každý kvalitní a úspěšný tým má dobrou defenzivu. To je základ. Vždycky to začíná u dobré defenzivy, takže tím začneme i my. Je to něco, o co se budeme chtít opřít a také cesta, po které se musíme vydat. Logicky z ní pak vychází dobrá ofenziva.“
Článek pokračuje pod infografikou
Vnímáte sám sebe jako krizového trenéra?
„Do této pozice bych se rozhodně stavět nechtěl. Myslím si, že je na co navazovat, protože tým má obrovskou kvalitu. Moje filozofie a vidina práce není jen o řešení krizových situací, ale i o nějaké konzistentní a koncepční práci, kterou tady vidím. Baník je klub s kvalitními hráči, takže pro trenéra je takové prostředí velice atraktivní. Nechtěl bych však tady ze sebe vyvolávat pocit krizového trenéra nebo manažera.“
S Baníkem jste byl v kontaktu dlouho?
„Jenom poslední dny, kdy už to vždycky nabere rychlejší spád. Dotáhlo se to do konce.“
Jak jste se vůbec trenérsky posunul od doby, kdy jste v Ostravě skončil?
„To bychom tady mohli být delší dobu, ale já věřím, že jsem se posunul. Jsem o tom přesvědčený. Byla to dlouhá doba, s realizačním týmem jsme toho spoustu zažili. A myslím si, že i úspěchů. Zažili jsme spoustu vítězství a zkušeností, které si dovolím říct, že mě za ty roky obrovsky posunuly. Přicházím sebejistější, rozhodnější a i jako kvalitnější trenér. Za čtyři roky se událo strašně moc věcí. I na sobě cítím, že jsem je pojal kvalitně, což mě obrovsky posunulo. Také sebedůvěra pro určité věci mi dává obrovskou oporu.“
Máte v Baníku smlouvu jen do konce sezony?
„Ne, nemám do konce sezony smlouvu.“
S jakým cílem vás vedení vzalo?
„Dostat se co nejdřív ze situace, v jaké Baník je. Myslím si, že každý Baník vidí a správně ho očekává na úplně jiných pozicích. To je prvořadý cíl, který bychom měli splnit. Pak se můžeme dívat dál a přemýšlet nad dalšími plány. Měli bychom jít krok po kroku a až potom se bavit o nějakém dalším.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu