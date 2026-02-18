Liga očima fanoušků: Tomáši, díky, ale změna byla nutná. Proč jsme kupovali Vojtu?
Uplynulé 22. kolo fotbalové Chance Ligy znamenalo i jednu trenérskou derniéru. Po porážce Baníku v Liberci (0:1) se v Ostravě rozloučili s koučem Tomášem Galáskem, kterého nahradil dobře známý Ondřej Smetana. Na jaře stoprocentní Sparta pokračuje ve stíhací jízdě za Slavií, která si ovšem nadále drží pětibodový náskok, ale musí počítat i ztráty. V Plzni čím dál víc vynikají nové tváře. V článku iSportu si projděte, jak oslovení fanoušci vybraných klubů viděli uplynulý ligový týden.
Bohemians Praha 1905
Odpracovaná půle. Pragmatismus zvítězil
První ze dvou extrémně důležitých utkání Klokani zvládli. Na hřišti konkurenta ze Slovácka jsme viděli podobnou podívanou jako v Mladé Boleslavi. Vynikající první poločas, který Bohemka odpracovala tak, jak se v její situaci sluší. Odměnou byly dvě vstřelené branky a opět se trefili stopeři Lischka s Hůlkou. Nutno říct, že závar před druhým gólem trochu symbolizuje nemohoucnost v koncovce. Za brankovou čáru doletěla až třetí dorážka a na místě brankáře Heči bych poslal smečku vlků na vlastní obranu, že něco takového vůbec dovolí. Klíčový moment.
Po změně stran se Bohemians znovu vytratili ze hřiště. Asi šlo o záměr. Snaha dohrát v klidu vzadu na nulu ovšem nevyšla. Oproti Bolce rozhodl dvoubrankový náskok a menší herní kvalita soupeře. Lepší mužstvo by vyrovnalo. Katastrofa je, že si nepomůžeš zakončeným brejkem nebo něčím, co soupeře dorazí. Nikdo se ptát nebude, pragmatismus zvítězil. Chválím trenéra za změny v sestavě. O něco méně už za střídání, ale když nemáš z čeho brát…
Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník
SK Slavia Praha
Suleiman musí na hřiště pravidelně
Výhry v Karviné si vzhledem k okolnostem velmi vážím, považuji ji za jednu z doposud nejcennějších v celé sezoně. Počasí, že by psa nevyhnal, trávník připomínající spíše bahenní koupele – to nejsou faktory, které by Slavii hrály do karet. K tomu kupa zraněných, jejichž řady už během úvodní čtvrthodiny rozšířil David Douděra. Přesto „sešívaní“ dokráčeli k vítězství 3:1 a dál drží pětibodový náskok v čele tabulky.
Mubarak Suleiman naskočil tentokrát v základní sestavě a klíčovým způsobem přispěl k vítězné brance, kterou si nakonec připsal tečující Jan Bořil. Trenér po zápase sice s chválou jeho hry spíše šetřil, pro mě byl ale jeho výkon dalším velkým příslibem, jednoznačně by měl zůstat v užší rotaci hráčů a dostávat se na hřiště pravidelně. Líbil se mi také Samuel Isife, který musel zaskočit za Douděru. Naopak Muhammed Cham, okolo kterého bylo v přípravě velké haló, si nekopl a jeho situace čím dál víc působí tak, že je pro trenéry až tou poslední volbou. Minimálně dokud nebude potřeba v závěru zápasu skórovat.
Ondřej Kreml, 42 let, vědecký pracovník
FC Viktoria Plzeň
Jsme vyladěni, Krčík i Sojka do „repre“!
Třetí jarní kolo a opět nás čekal těžký soupeř. Lawal v Olomouci naskočil znovu v základu a naprosto oprávněně – stejně jako zbytek týmu hraje ve slušně formě. Až na Ladru, který není po pauze vidět tolik jako na podzim. Ale to vůbec nevadí: po nejlepším přestupovém období v dějinách klubu máme z čeho vybírat. Třeba Sojka hraje tak, že věřím, že na podzim dostane pozvánku do reprezentace. To samé platí pro Krčíka ze Slovenska. Zápas měl spád a určitě nenudil. Sigma sice srovnala, ale byl jsem si jistý, že vyhrajeme.
Pán nebes Krčík svojí druhou brankou za FCVP, v lize už osmou celkově, klidně může sesadit Chorého z trůnu pro krále střelců. Hanáci bez svého klíčového hráče Vašulína budou rádi, že zůstanou ve středu tabulky, protože bez něho jsou očividně poloviční. Ani střídající a docela frustrovaný Kliment kromě pár faulů nic nepředvedl. Před klíčovými zápasy února – doma Sparta a Evropa s Panathinaikosem – jsme výborně vyladěni. S ustálenou základní jedenáctkou a variabilitou naší hry jsme schopni Spartu zničit a Řeky vyřadit.
Jiří Zuda, 41 let, podnikatel v realitách
FC Baník Ostrava
Tomáši, díky, ale změna byla nutná
Liberec je vždy nepříjemný soupeř, je tam často nevyzpytatelné počasí a těžký terén. Navíc jsme hráli pod velkým tlakem, protože Baník prostě potřebuje sbírat body. Bohužel samotný duel, nebo spíše náš výkon, snad ani nemá smysl komentovat. Myslím si, že tým na papíře špatný není, roli určitě hraje i hlava, hrát s Baníkem o záchranu není snadné. Na trávníku jsem ale viděl spíše chaos, malou nabídku a málo vůle se porvat. Výkony některých hráčů byly tristní a nezdál se mi ani jejich přístup.
Nebylo žádným překvapením, když den po zápase v Liberci došlo k odvolání trenéra Tomáše Galáska. Jeho štace byla velmi neúspěšná, chybějící trenérské zkušenosti prostě byly znát. I tak bych mu chtěl poděkovat, vím, že tomu dával sto procent, je to baníkovec, situaci vnímal, chtěl to zlomit, ale prostě to nešlo… Přichází staronová krev. Ondřej Smetana v Ostravě už (poměrně úspěšně) působil. Zkušenosti má, zná i boje o záchranu. Nám fanouškům nezbývá než věřit, že se Baník zvedne a že jeho mise nakonec bude úspěšná. Nečeká ho ovšem nic snadného…
Václav Dohnal, 34 let, projektant
AC Sparta Praha
U Surovčíka mě mrazí, když…
Náš kapitán Haraslín by zasloužil naklonovat, ale zlepšená hra je zásluhou celého mužstva. Brankář Surovčík, tentokrát přímo vržený do vody, je stejně jako naše jednička perfektní na čáře. Mrazí mě však vždy, když má vyběhnout. Obrana, není-li s ní vekslováno, se zdá být o mnoho pevnější, byť opravdové prověrky teprve přijdou. Příště vypadne Vydra, který se hodně vysouvá dopředu a jde mu to k duhu. Kluci z Anglie oproti slibnému startu trochu polevili, a nenápadný Kairinen nezkazil ani jednu přihrávku z jednasedmdesáti, klobouk dolů.
A útok? Tady tápu. Proč jsme kupovali Vojtu? Jistě není horší než Rrahmani, hráč s talentem „od boha“, který ale kromě promarnění několika slibných šancí předvedl jednu šumivku na bránu za celý zápas. Připomíná svým talentem Karabce, byť na zcela jiné pozici. Nebo že by Vojta dosud nepochopil pravidla tak jednoduché hry, jako je fotbal, či je naše hra tak sofistikovaná, že vyžaduje několikaměsíční studium? Jak je to s Honzou slepičářem, se asi také nedozvíme, možná až těsně před jeho odchodem.
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce