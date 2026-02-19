Agent o Lurvinkovi: Měl nabídku z MLS. Teď shání angažmá pro Látala s Haškem
Stál v pozadí výbušného transferu stopera Louise Lurvinka z Pardubic do Olomouce. Vnímal, že jeho klient chce mermomocí udělat další krok ve své fotbalové kariéře, která může vrcholit v jedné z TOP 5 evropských lig. „Myslím, že na to má,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport hráčský agent Feras Ali, pražský občan původem z Libanonu. Jeho vliv sahá i na Arabský poloostrov, odkud pochází.
Momentálně tam hledá angažmá pro české trenéry Radoslava Látala a Ivana Haška. „Něco je v jednání,“ naznačil muž, jenž na podzim dojednal příchod dánského kouče Jesse Thorupa do egyptského velkoklubu Al Ahly a záložníka Ewertona z Baníku do jiného tamního celku Pyramids.
Jak jste se dostal k zastupování Louise Lurvinka?
„Minulý rok v zimě se stal mým klientem. Slyšel jsem o něm z Pardubic pozitivní věci. On neměl agenta, tak jsme se sešli na kafe. Je osobnost, chytrý kluk. Na fotbal má skvěle srovnanou hlavu. Bavili jsme se o tom, jak ho vidím a co může být pro něj další krok. Já jsem mu řekl, že by ho udělat měl, ale v české lize. V klubu jako je Ostrava, kde o něj měl zájem tehdejší trenér Hapal. Chtěl jsem ho tam dostat. Klub hrál nahoře, měl dobrého kouče. Ale Lurvink z toho nebyl moc nadšený, furt preferoval zahraničí.“
Co bylo dál?
„Pletli se do toho různí jiní agenti, slibovali mu hory doly. Ale nic nevyšlo a v srpnu mi volal, že pokračujeme spolu dál. Před Vánoci jsem se zeptal v Pardubicích, jestli ho můžu někam nabízet. Hráč měl zájem přestoupit a v klubu řekli, že když bude dobrá nabídka, nebudou mu bránit. Takhle mi to prezentoval pan Zavřel (sportovní ředitel).“
Nabídky byly?
„Ano, a hodně.