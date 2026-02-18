Předplatné

Recidivista Čvančara se brání vyloučení: Nikoho jsem kamsi neposlal. Co stojí v zápise?

Radek Špryňar
Chance Liga
Před čtyřmi lety dostal exemplární dvanáctizápasový trest za napadení hráče a rozhodčího. Od té doby sekal Pavel Čvančara latinu. Až do neděle. Na konci zápasu Baníku v Liberci dostal červenou kartu za hanlivé a urážející výroky. V zápise je napsáno, že rozhodčímu řekl „Jdi do prdele, tak to pískni, do píči.“  On se brání. Prý nic takového nezaznělo. Údajně na to má svědky. Přísahá na děti. „Jde mi o pravdu. Nechci, aby u mého jména byly hanlivé urážky, které jsem neřekl,“ říká dnes již bývalý kondiční trenér Baníku.

Jaká je vaše verze závěrečných minut v Liberci?
„V realizačním týmu jsme měli rozdělené role. Po rozcvičce jsem šel na tribunu, tam strávil první poločas. Před koncem prvního poločasu sešel dolů a předal informace. Udělal jsem rozcvičku během přestávky a na druhou půlku zase odešel na své místo na tribuně.“

Jak jste se ocitl před koncem utkání zpátky dole?
„Protože v závěru někdy chodím na lavičku. Většinou ve chvíli, kdy zbývá do konce utkání i s nastavením zhruba deset minut. Tak to bylo i v Liberci. Sešel jsem dolů, stál vedle lavičky. Byla znát hektika, chtěli jsme vyrovnat, emoce pracovaly. V nastavení dostal Gning stoličku a spadl na záda. Těsně před tím byl v pokutovém území Liberce odpískán útočný faul. Výskok, souboj tělo na tělo a náš faul. Tohle (zákrok na Gninga) ale podle sudího Beneše nedovolený zákrok nebyl.“

A vy jste v tu chvíli něco zakřičel?

