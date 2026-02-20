Co čekat od Smetany v Baníku: inspirace v Rakówě, signály z autů i důraz na pohár
V pondělí podepsal smlouvu, v úterý si v užším kruhu promluvil s nejzkušenějšími hráči, ve středu vedl premiérovou tréninkovou jednotku. Ondřej Smetana je po čtyřech letech zpět na Bazalech jako hlavní kouč Baníku. Fanoušci slezského klubu po štacích v Ružomberku a Slovácku příliš nevědí, co od třiačtyřicetiletého trenéra čekat. iSport na základě insiderských informací nabízí nápovědy, jak by se Ostrava pod Smetanou mohla prezentovat. A jak se oproti Tomáši Galáskovi změní.
Trojkové rozestavení
Stejně jako bylo tutovkou, že Tomáš Galásek začne aplikovat čtyřobráncovou řadu, viz jeho bývalá angažmá v Německu i předchozí štace v Ostravě, je nyní jasné, že Smetana se bude chtít držet stoperské trojice. Byl s ní úspěšný na Slovensku, výtečně nadrilovanou z Podbrezové ji má i nový asistent Peter Tomko.
Smetana se navíc podle informací iSportu trenérsky inspiruje i v Polsku, konkrétně v Rakówě Čenstochová. V kontaktu je se stratégem Markem Papszunem či Lukaszem Tomczykem, stejně tak například se slovenskou legendou Vladimírem Weissem.
Dá se očekávat, že struktura trojkového schématu bude víc než dřív propracovanější, co se týče součinnosti s míčem i bez něj, ať už půjde o rozestavení 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-2-3-2 nebo 3-4-3. Zejména krajním stoperům a wingbekům by lepší taktická disciplína měla přijít vhod, budou se cítit komfortněji. To platí i pro Michala Kohúta, jenž potřebuje znát jasně danou roli. Ne jako nyní.
Střední blok a brejky
Cynik by řekl, že horší už to snad ani být nemůže... Ale ona je to pravda. Když dostane do této chvíle extrémně chaotický projev nějaký řád, všimne si toho veřejnost na první pohled. Smetana bude chtít v prvé řadě zpevnit defenzivní fázi, od toho se postupně bude odvíjet zbytek.
Rozhodně se změní organizace hry, vězte, že (nejen) stopeři už nebudou hrát tak vysoko jako za Galáska. Pragmaticky si couvnou, aby vymazali kapsu za sebou a eliminovali tak své rychlostní limity. Už žádné naivní nahánění jeden na jednoho po celém hřišti ani bezhlavé útočení. Ostrava zvolí pragmaticky střední blok, ze kterého bude chtít především prostřednictvím dua Václav Jurečka, Abdallah Gning vyrážet do brejků.
Při postupném útoku pak budou využívány kraje hřiště (oproti tomu, jak chtěl mít Galásek silný středový diamant) a síla ve vápně, takový Daniel Holzer by měl právě zmíněné forvardy zásobovat kvalitními centry jako Jiří Fleišman dřív Ladislava Almásiho při prvním působení Smetany v FCB.
Pevné a jiné role pro opory
Je pravděpodobné, že někteří nosní hráči Ostravy dostanou rázem malinko jinou roli než za Galáska. Velkým tématem je univerzál Ondřej Kričfaluši. Při absenci vykartovaného Davida Planky může proti Mladé Boleslavi zaskočit ve středu pole jako pivot, stejně tak při některých duelech, nicméně výhledově bude spíš zařazen o řadu níž. A tam bude invertovat a doplňovat zálohu podobně jako Patrik Vydra ve Spartě, ať už z pozice stopera centrálního, či pravého.
Důležité však bude ukotvit Jiřího Boulu. Ten v prvním Smetanově angažmá plnil roli defenzivního hlídače, a přestože se mezitím vyvinul v komplexního středopolaře, očekává se, že nový realizační tým už po něm nebude chtít akční rádius „box-to-box“ halfa, ale že se z Bouly opět stane ryzí šestka, která odebere míč a na dva dotyky jej předá jiným. Baník v současnosti potřebuje čistit prostor před stopery, ve všech zápasech jara tam měl šílené díry.
Pokud se tak stane, rozváže to nohy Davidu Plankovi. Ten v poslední době figuroval vedle Bouly s podobně všestrannými úkoly, teď by měl figurovat výš a věnovat se víc ofenzivě jako v Karviné.
Signály z autů
Zeptejte se na Slovensku, z čeho Ružomberok hrozil. Mimo jiné to byla autová vhazování. Signály by měly být jednou ze zbraní Smetany i v Chance Lize. Sklepávačky na třetího, rotace, proběhy, aktivní vytváření prostoru pro ostatní, pevně dané pozice v útočné šestnáctce i před ní... Slezané sice ze standardky skórovali proti Olomouci, avšak další variabilita se jistě bude hodit.
Oživení stagnujících tváří
Příchod nového kouče vždy zákonitě znamená novou šanci a výzvu pro ty, kteří teď nebyli v jednoduché situaci. Proto nebuďme překvapení, pokud Smetana začne okysličovat třeba Davida Buchtu na pravé straně zálohy, což je pozice, kterou hrál v minulé sezoně pod Pavlem Hapalem. Nebo že bude využívat Ladislava Almásiho, samozřejmě až po uzdravení. Slovákovi sice končí na Bazalech v létě smlouva, ale s koučem by si mohli ještě vzájemně pomoct jako před čtyřmi lety.
Až se dá dokupy Vlasij Sinjavskij, taky bude zajímavé sledovat, kde Smetana svého bývalého svěřence ze Slovácka bude využívat. Klidně to může být na levém křídle jako v minulosti, ačkoli Estonec si ze všeho nejvíc pochvaloval pozici (wing)beka v Bohemians pod Jaroslavem Veselým.
Důraz na pohár
Přestože je pochopitelně absolutní prioritou všech v Baníku záchrana Chance Ligy, se Smetanou se nastavení může malinko změnit. Určitě ne v tom, že by už nebylo klíčové vyhnout se baráži, ale rázem se i MOL Cup dostane do popředí. Smetana dvakrát za sebou hrál s Ružomberkem finále domácího poháru, a poprvé ho vyhrál, což byl pro MFK mimořádný úspěch.
Ostrava je ve čtvrtfinále, v březnu ho odehraje na půdě Hradce Králové. Čili klub Václava Brabce je tři výhry od opětovné účasti v Evropě. Smetana tuhle soutěž umí, půjde si za dalším úspěchem, byť bude velmi záležet na tom, v jakém stavu budou hráči širšího kádru vzhledem k plánované rotaci.
Jak by mohla vypadat sestava Baníku
Jedlička
Frydrych, Chaluš, Pojezný
Buchta, Kričfaluši, Boula, Holzer
Kohút, Gning, Jurečka
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu