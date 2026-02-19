Footcast: V Plzni se bude hrát skvělý fotbal, Slavia se nadře a co Smetanova premiéra
Už jen pár hodin nás dělí od startu dalšího už 23. ligového kola. Tentokrát doplnili ve Footcast Preview stálice Davida Sobiška a Jakuba Podaného hned dva hosté ze sázkové kanceláře Fortuna - Roman Kovařík a Tomáš Mutinský, fanoušci Sparty respektive Bohemky. A o zábavu nebylo nouze.
Plzeň - Sparta: kdo zůstane na jaře 100%?
Vše směřuje k tomu, že šlágr 23. kola bude oslavou fotbalu. Potřebujeme to, protože obvykle jsou zápasy mezi nejlepšími českými kluby spíš boj. Oba celky mají velmi slušnou jarní formu a každý klub má na soupisce několik rozdílových hráčů ve formě. Rozhodovat budou detaily, jako třeba výkon Surovčíka a kdo nahradí vykartovaného Patrika Vydru. Na straně domácí Plzně pak bude zajímavé sledovat, na jakého ofenzivního záložníka ukáže Martin Hyský a zda začne na hrotu Lawal.
Slavia - Liberec: bez Provoda to bude dřít
Jindřichovi Trpišovskému se po karetním trestu vrací do zálohy Oscar, ale proti Liberci bude muset nejspíš znovu nahradit Lukáše Provoda, druhého nejproduktivnějšího hráče ligy. V Karviné bez něj slávisté zvládli, se Slovanem to může být těžší šichta. Udrží se proto na jeho pozici v základu Mubarak? Dostane se na Chama? Spoustu otázek a málo odpovědí. Liberec má rychlé ofenzivní hráče a domácí se budou muset být na pozoru!
Hráč, na kterého se zaměřit: Tomáš Chorý (Slavia Praha)
Tři jarní zápasy a tři vstřelené góly pro slávistického obra. Hra sešívaných s ním stojí a padá a jeho důležitost ještě stoupá při možné delší absenci Lukáše Provoda. Slavii čeká těžký oříšek v podobě Liberce a Slovanu dal v kariéře jen 2 branky. Je načase nechat střelecké konto rozrůst.
2 tipy na co si vsadit:
Baník - Mladá Boleslav, menší počet branek
Domácí povede poprvé staronový kouč Ondřej Smetana a v prvním rozhovoru hovořil o tom, že je potřeba zlepšit defenzivu. Boleslav hrála naposledy 0:0 a i ona se nikam hnát nemusí. Souboj sousedů v tabulce bude velmi dietní.
Hradec - Zlín, výhra domácích
Votroci naposledy doma sestřelili Duklu 3:0 a teď je čeká další duel z kolonky povinných vítězství. Ševci na jaře ještě nezvítězili a neskórovali.
23.kolo se blíží a proto je tu Footcast Preview. Premiéra začíná na Oneplay Sport ve čtvrtek ve 20.00, další dny jsou na programu reprízy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu