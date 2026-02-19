Předplatné

Footcast: V Plzni se bude hrát skvělý fotbal, Slavia se nadře a co Smetanova premiéra

Video placeholder
Footcast: V Plzni se bude hrát skvělý fotbal, Slavia se nadře a co Smetanova premiéra • Zdroj: iSport.tv
Hráči Plzně se radují z gólu
Tvrdý střet v boji o míč
Jáchym Šíp z Olomouce se snaží uniknout
Dávid Krčík se trefil proti Sigmě
Merchas Doski a Ahmad Ghali v souboji o míč
Václav Jemelka fauluje Antonína Růska
Danijel Šturm v dresu Sigmy
22
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Už jen pár hodin nás dělí od startu dalšího už 23. ligového kola. Tentokrát doplnili ve Footcast Preview stálice Davida Sobiška a Jakuba Podaného hned dva hosté ze sázkové kanceláře Fortuna - Roman Kovařík a Tomáš Mutinský, fanoušci Sparty respektive Bohemky. A o zábavu nebylo nouze. 

Plzeň - Sparta: kdo zůstane na jaře 100%?

Vše směřuje k tomu, že šlágr 23. kola bude oslavou fotbalu. Potřebujeme to, protože obvykle jsou zápasy mezi nejlepšími českými kluby spíš boj. Oba celky mají velmi slušnou jarní formu a každý klub má na soupisce několik rozdílových hráčů ve formě. Rozhodovat budou detaily, jako třeba výkon Surovčíka a kdo nahradí vykartovaného Patrika Vydru. Na straně domácí Plzně pak bude zajímavé sledovat, na jakého ofenzivního záložníka ukáže Martin Hyský a zda začne na hrotu Lawal.

Slavia - Liberec: bez Provoda to bude dřít

Jindřichovi Trpišovskému se po karetním trestu vrací do zálohy Oscar, ale proti Liberci bude muset nejspíš znovu nahradit Lukáše Provoda, druhého nejproduktivnějšího hráče ligy. V Karviné bez něj slávisté zvládli, se Slovanem to může být těžší šichta. Udrží se proto na jeho pozici v základu Mubarak? Dostane se na Chama? Spoustu otázek a málo odpovědí. Liberec má rychlé ofenzivní hráče a domácí se budou muset být na pozoru!

Hráč, na kterého se zaměřit: Tomáš Chorý (Slavia Praha)

Tři jarní zápasy a tři vstřelené góly pro slávistického obra. Hra sešívaných s ním stojí a padá a jeho důležitost ještě stoupá při možné delší absenci Lukáše Provoda. Slavii čeká těžký oříšek v podobě Liberce a Slovanu dal v kariéře jen 2 branky. Je načase nechat střelecké konto rozrůst.

2 tipy na co si vsadit:

Baník - Mladá Boleslav, menší počet branek
Domácí povede poprvé staronový kouč Ondřej Smetana a v prvním rozhovoru hovořil o tom, že je potřeba zlepšit defenzivu. Boleslav hrála naposledy 0:0 a i ona se nikam hnát nemusí. Souboj sousedů v tabulce bude velmi dietní.

Hradec - Zlín, výhra domácích
Votroci naposledy doma sestřelili Duklu 3:0 a teď je čeká další duel z kolonky povinných vítězství. Ševci na jaře ještě nezvítězili a neskórovali.

23.kolo se blíží a proto je tu Footcast Preview. Premiéra začíná na Oneplay Sport ve čtvrtek ve 20.00, další dny jsou na programu reprízy.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů