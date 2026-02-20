Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Surovčík v brance i proti Plzni. Jak nastoupí Baník pod Smetanou?

Jak budou pravděpodobně vypadat základní sestavy ve 23. kole fotbalové Chance Ligy?
Jak budou pravděpodobně vypadat základní sestavy ve 23. kole fotbalové Chance Ligy?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Chance Liga
Nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž o víkendu pokračuje už 23. kolem. Šlágrem je nedělní střet rozjeté Plzně se Spartou. Vedoucí Slavia v sobotu večer hostí Liberec. Slovanu se v Edenu podařilo naposledy zvítězit v roce 2017, tehdy ještě pod vedením Jindřicha Trpišovského. V důležitých soubojích ve skupině o záchranu se utkají Slovácko s Pardubicemi a Bohemians s Duklou. Baník s novým trenérem přivítá v Ostravě fotbalisty z Mladé Boleslavi. Jak budou vypadat základní sestavy? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

  • Hradec neprohrál na vlastním stadionu posledních pět ligových zápasů (3 výhry a 2 remízy). Celkem padl jen ve dvou z posledních deseti domácích utkání a získal v nich 18 bodů.
  • Zlín nedal v tomto kalendářním roce ještě ani jeden gól (Liberec 0:2, Sparta 0:3, Dukla 0:0) a aktuálně prožívá nejdelší půst od série tří zápasů v dubnu a květnu 2024.

  • Jablonec má v této ligové sezoně 42 bodů, což je výrazně víc než podle datových očekávání. Na základě výpočtů společnosti Opta měl posbírat 28,5 bodu, což by stačilo na 8. místo.
  • Marek Jarolím, trenér Karviné, postavil v posledním kole proti Slavii (1:3) nejmladší základní sestavu této ligové sezony. Průměrný věk mužstva činil 22 let a 189 dnů.

  • Slovácko skórovalo pod vedením trenéra Romana Skuhravého ve všech čtyřech ligových zápasech na domácím hřišti (8 branek). V celé sezoně jich zaznamenalo jen čtrnáct.
  • Pardubice daly v této fázi ligové sezony už 28 branek, což je jejich historické maximum. Na druhou stranu si připsaly jen dvě čistá konta (stejně málo jako v sezoně 2022/23).

  • Suleiman se stal prvním hráčem Slavie ročníku 2007, který nastoupil v základní sestavě do ligového zápasu. Trenér Trpišovský dal od ledna 2018 šanci už 26 různým teenagerům.
  • Mahmič dal už šest ligových gólů za Liberec. Od sezony 2009/10 jich vstřelili víc v první sezoně pouze tři hráči Slovanu: Libor Kozák, Luka Kulenovič (oba 7) a Victor Olatunji (8).

  • Bohemians sebrali z domácích zápasů v této sezoně jen osm bodů, což je nejméně ze všech týmů. Zároveň čekají na ligovou výhru před vlastními fanoušky už sedm utkání v řadě.
  • Dukla neskórovala ve čtyřech ligových zápasech v řadě, což je její nejdelší série bez vstřelené branky v historii soutěže. Aktuálně má na kontě jen 14 gólů.

  • Baník prohrál v této sezoně 12 zápasů, víc jich měl v této fázi jen v ročnících 2015/16 (18) a 2011/12 (13). Aktuálně je na 14. místě, tak nízko byl naposledy v 29. kole sezony 2017/18.
  • Mladá Boleslav dosáhla na 20,8 očekávaného gólu v této sezoně (bez započítání penalt), což je druhé nejnižší číslo ze všech týmů. Stejně má Sigma, hůř je na tom pouze Dukla (19,2).

  • Teplice udržely v posledních sedmi ligových zápasech hned pět čistých kont (celkem jich mají už devět). Víc jich zaznamenaly naposledy v sezoně 2011/12 (10).
  • Sigma získala od 17. ligového kola pouze tři body (1 výhra a 5 porážek). V tomto období má nejvyšší podíl prohraných zápasů v celé soutěži (83,3 %).

  • Plzeň aktuálně vyhrála čtyři ligové zápasy v řadě, což se jí podařilo poprvé v sezoně. Pro Martina Hyského jde zatím o nejdelší vítěznou sérii v trenérské kariéře v nejvyšší soutěži.
  • Sparta vstřelila v této ligové sezoně už osmnáct branek ze standardních situací, tedy stejně jako za celý minulý ročník. Momentálně jde o 42 procent ze všech vstřelených gólů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

