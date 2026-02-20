Pravděpodobné sestavy: Surovčík v brance i proti Plzni. Jak nastoupí Baník pod Smetanou?
Nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž o víkendu pokračuje už 23. kolem. Šlágrem je nedělní střet rozjeté Plzně se Spartou. Vedoucí Slavia v sobotu večer hostí Liberec. Slovanu se v Edenu podařilo naposledy zvítězit v roce 2017, tehdy ještě pod vedením Jindřicha Trpišovského. V důležitých soubojích ve skupině o záchranu se utkají Slovácko s Pardubicemi a Bohemians s Duklou. Baník s novým trenérem přivítá v Ostravě fotbalisty z Mladé Boleslavi. Jak budou vypadat základní sestavy? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
- Hradec neprohrál na vlastním stadionu posledních pět ligových zápasů (3 výhry a 2 remízy). Celkem padl jen ve dvou z posledních deseti domácích utkání a získal v nich 18 bodů.
- Zlín nedal v tomto kalendářním roce ještě ani jeden gól (Liberec 0:2, Sparta 0:3, Dukla 0:0) a aktuálně prožívá nejdelší půst od série tří zápasů v dubnu a květnu 2024.
- Jablonec má v této ligové sezoně 42 bodů, což je výrazně víc než podle datových očekávání. Na základě výpočtů společnosti Opta měl posbírat 28,5 bodu, což by stačilo na 8. místo.
- Marek Jarolím, trenér Karviné, postavil v posledním kole proti Slavii (1:3) nejmladší základní sestavu této ligové sezony. Průměrný věk mužstva činil 22 let a 189 dnů.
- Slovácko skórovalo pod vedením trenéra Romana Skuhravého ve všech čtyřech ligových zápasech na domácím hřišti (8 branek). V celé sezoně jich zaznamenalo jen čtrnáct.
- Pardubice daly v této fázi ligové sezony už 28 branek, což je jejich historické maximum. Na druhou stranu si připsaly jen dvě čistá konta (stejně málo jako v sezoně 2022/23).
- Suleiman se stal prvním hráčem Slavie ročníku 2007, který nastoupil v základní sestavě do ligového zápasu. Trenér Trpišovský dal od ledna 2018 šanci už 26 různým teenagerům.
- Mahmič dal už šest ligových gólů za Liberec. Od sezony 2009/10 jich vstřelili víc v první sezoně pouze tři hráči Slovanu: Libor Kozák, Luka Kulenovič (oba 7) a Victor Olatunji (8).
- Bohemians sebrali z domácích zápasů v této sezoně jen osm bodů, což je nejméně ze všech týmů. Zároveň čekají na ligovou výhru před vlastními fanoušky už sedm utkání v řadě.
- Dukla neskórovala ve čtyřech ligových zápasech v řadě, což je její nejdelší série bez vstřelené branky v historii soutěže. Aktuálně má na kontě jen 14 gólů.
- Baník prohrál v této sezoně 12 zápasů, víc jich měl v této fázi jen v ročnících 2015/16 (18) a 2011/12 (13). Aktuálně je na 14. místě, tak nízko byl naposledy v 29. kole sezony 2017/18.
- Mladá Boleslav dosáhla na 20,8 očekávaného gólu v této sezoně (bez započítání penalt), což je druhé nejnižší číslo ze všech týmů. Stejně má Sigma, hůř je na tom pouze Dukla (19,2).
- Teplice udržely v posledních sedmi ligových zápasech hned pět čistých kont (celkem jich mají už devět). Víc jich zaznamenaly naposledy v sezoně 2011/12 (10).
- Sigma získala od 17. ligového kola pouze tři body (1 výhra a 5 porážek). V tomto období má nejvyšší podíl prohraných zápasů v celé soutěži (83,3 %).
- Plzeň aktuálně vyhrála čtyři ligové zápasy v řadě, což se jí podařilo poprvé v sezoně. Pro Martina Hyského jde zatím o nejdelší vítěznou sérii v trenérské kariéře v nejvyšší soutěži.
- Sparta vstřelila v této ligové sezoně už osmnáct branek ze standardních situací, tedy stejně jako za celý minulý ročník. Momentálně jde o 42 procent ze všech vstřelených gólů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu