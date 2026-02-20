Předplatné

Liga naruby ŽIVĚ k prvnímu šlágru jara: naběhaná Plzeň proti Spartě. Redaktoři odpovídají

Gólová radost Lukáše Haraslína
Radost Lukáše Haraslína poté co proměnil penaltu v utkání s Hradcem
Sparťanský křídelník Garang Kuol se snaží prosadit v duelu s Hradcem
Lukáš Haraslín se dožaduje odpískání faulu
Fotbalisté Sparty slaví branku Lukáše Haraslína do sítě Hradce Králov
Gólová radost Lukáše Haraslína
7
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Velký zápas velkých klubů, které se moc „nemusejí“. Plzeň v neděli přivítá Spartu, oba týmy zdobí na startu jara dobrá forma - je tu preview šlágru s Ligou naruby! Na dotazy fanoušků budou od 11.00 reagovat Jiří Fejgl, Jonáš Bartoš a Adam Nenadál.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů