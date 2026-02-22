Ultrašlágr jako dva světy. Společné mají ambice, říká expert. Sparta je na jaře silnější
Je to zřejmé na první pohled. V úvodním ultrašlágru jara se poměří mančafty s odlišným pojetím fotbalu. A samozřejmě trenéři, kteří sázejí na rozdílný přístup. Plzeň vs. Sparta. Martin Hyský vs. Brian Priske. „Jsou to dva světy, ale oba s nejvyššími ambicemi. To mají společné,“ říká trenér a expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman.
V čem jsou nedělní soupeři jiní?
„Plzeň na mě působí velmi organizovaně, disciplinovaně a pragmaticky. Její hra stojí na kompaktní bloku, rychlém přechodu do útoku po zisku míče, vysoké efektivitě ve finální fázi. Oproti Spartě to není mužstvo, které by potřebovalo mít dlouho míč na svých nohách.“
O tom mluví i ligová čísla. Letenští dominují s držením míče 65 procent, Plzeň má o deset méně.
„Sparta je tým s poziční strukturou, snaží se kontrolovat tempo a dynamiku zápasu, držet míč, soupeře postupně rozebírat. Její hra je víc založená na kombinacích, rotování hráčů, pohybu mezi liniemi a individuální kreativitě. Když to kolo roztočí, je velmi těžké ji zastavit.“
Nemůže ji Plzeň rozběhat nebo dokonce uběhat?