Předplatné

Ultrašlágr jako dva světy. Společné mají ambice, říká expert. Sparta je na jaře silnější

Video placeholder
První šlágr jara: střet dvou fotbalových světů. V hlavních rolích Červ a Haraslín, co Vindahl? • Zdroj: isportTV
Gólová radost Lukáše Haraslína
Kouč Plzně Martin Hyský v utkání s Libercem
Fotbalisté Sparty slaví branku Lukáše Haraslína do sítě Hradce Králov
Cheick Souaré slaví gól
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Gólová radost hráčů Plzně
Radost Lukáše Haraslína poté co proměnil penaltu v utkání s Hradcem
15
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Je to zřejmé na první pohled. V úvodním ultrašlágru jara se poměří mančafty s odlišným pojetím fotbalu. A samozřejmě trenéři, kteří sázejí na rozdílný přístup. Plzeň vs. Sparta. Martin Hyský vs. Brian Priske. „Jsou to dva světy, ale oba s nejvyššími ambicemi. To mají společné,“ říká trenér a expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman.

V čem jsou nedělní soupeři jiní?
„Plzeň na mě působí velmi organizovaně, disciplinovaně a pragmaticky. Její hra stojí na kompaktní bloku, rychlém přechodu do útoku po zisku míče, vysoké efektivitě ve finální fázi. Oproti Spartě to není mužstvo, které by potřebovalo mít dlouho míč na svých nohách.“

O tom mluví i ligová čísla. Letenští dominují s držením míče 65 procent, Plzeň má o deset méně.
„Sparta je tým s poziční strukturou, snaží se kontrolovat tempo a dynamiku zápasu, držet míč, soupeře postupně rozebírat. Její hra je víc založená na kombinacích, rotování hráčů, pohybu mezi liniemi a individuální kreativitě. Když to kolo roztočí, je velmi těžké ji zastavit.“

Nemůže ji Plzeň rozběhat nebo dokonce uběhat? 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů