Další výhra Jablonce, Karviná padla na jaře i počtvrté. Slovácko přehrálo Pardubice
Slovácko v utkání 23. kola první fotbalové ligy porazilo Pardubice 2:0 a v neúplné tabulce se vyšvihlo nad barážové pozice. Hradec Králové doma jen remizoval bez branek se Zlínem a Jablonec si upevnil třetí místo poté, co udolal Karvinou 1:0 po trefě Sebastiana Nebyly. Sobotní program uzavře souboj Slavie s Libercem. V neděli je naplánované pražské derby Bohemians s Duklou, Baník pod novým trenérem Ondřejem Smetanou vyzve Mladou Boleslav, Sigma se představí v Teplicích a Plzeň ve šlágru čelí Spartě. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Jablonec potřetí na jaře vyhrál
Jedinou branku dal v 57. minutě Sebastian Nebyla. Svěřenci Luboše Kozla si na jaře připsali třetí vítězství a upevnili si třetí místo v neúplné tabulce. Naopak Slezané po zimní přestávce prohráli všechna čtyři kola a figurují na šesté příčce. Jablonec vyhrál počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů a doma v nejvyšší soutěži s Karvinou v dosavadních 11 zápasech ztratil body pouze za jedinou remízu.
Posun Slovácka nad baráž
Domácí poslal ve 30. minutě do vedení Jan Suchan, v závěru si dal vlastní gól střídající Tomáš Solil. Celek z Uherského Hradiště zvítězil po čtyřech kolech a poprvé na jaře a v neúplné tabulce poskočil na 13. místo. Východočeši podruhé za sebou prohráli a patří jim 11. pozice. Slovácko v lize s Východočechy popáté za sebou neprohrálo, doma v nejvyšší soutěži s nimi bodovalo popáté z posledních šesti zápasů. Pardubice venku utrpěly první porážku po sérii tří vítězství.
Zlínské čekání na jarní výhru
Hradečtí remizovali doma s nováčkem ze Zlína bez branek. Východočeský tým v nejvyšší soutěži nezvítězil v pátém z posledních šesti zápasů a nevyužil možnost vystřídat na šestém místě neúplné tabulky Karvinou. „Ševci“ vyhráli jediné z minulých devíti kol, podruhé za sebou remizovali bez gólů a zůstali devátí o tři body za soupeřem. Hradec bodoval poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu