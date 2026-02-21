Předplatné

Karviná padla na jaře i počtvrté, Jablonec stále neporažen. Slovácko porazilo Pardubice

Chance Liga
Slovácko v utkání 23. kola první fotbalové ligy porazilo Pardubice 2:0 a v neúplné tabulce se vyšvihlo nad barážové pozice. Hradec Králové doma jen remizoval bez branek se Zlínem a Jablonec si upevnil třetí místo poté, co udolal Karvinou 1:0 po trefě Sebastiana Nebyly. Sobotní program uzavře souboj Slavie s Libercem. V neděli je naplánované pražské derby Bohemians s Duklou, Baník pod novým trenérem Ondřejem Smetanou vyzve Mladou Boleslav, Sigma se představí v Teplicích a Plzeň ve šlágru čelí Spartě. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Jablonec potřetí na jaře vyhrál

Podrobnosti připravujeme...

Posun Slovácka nad baráž

Podrobnosti připravujeme...

Zlínské čekání na jarní výhru

Podrobnosti připravujeme...

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Teplice2267922:2625
11Pardubice23671028:4025
12Bohemians22651119:2923
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

