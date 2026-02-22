Předplatné

ONLINE: Baník - Mladá Boleslav 0:0. Ostravané poprvé pod Smetanou, Sigma řádí v Teplicích

Trenér Baníku Ondřej Smetana v utkání proti Mladé Boleslavi
Trenér Baníku Ondřej Smetana v utkání proti Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Abdullahi Bewene z Baníku v utkání proti Mladé Boleslavi
Trenér Baníku Ondřej Smetana v utkání proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Sigmy se radují z gólu proti Teplicím
Benjamin Nyarko z Teplic v utkání proti Sigmě
Fotbalisté Olomouce se radují z branky proti Teplicím
Skalní fanoušci Baníku Ostrava v Liberci
Fanoušci Bohemians během utkání proti Dukle
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Třiadvacáté kolo fotbalové Chance Ligy pokračuje v neděli, kdy Baník pod novým trenérem Ondřejem Smetanou vyzve Mladou Boleslav, Sigma se představí v Teplicích a Plzeň ve šlágru vyzve Spartu. Odpoledne Bohemians v malém pražském derby zvítězili 1:0 nad Duklou. Už v sobotu Slovácko porazilo Pardubice 2:0 a v neúplné tabulce se vyšvihlo nad barážové pozice. Hradec Králové remizoval se Zlínem, Jablonec si upevnil třetí místo po skalpu Karviné 1:0 a Slavia udolala Liberec po trefě Tomáše Chorého z penalty. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Malé pražské derby pro Klokany

Bohemians 1905 porazili doma poslední Duklu 1:0. Jediný gól pražského derby vstřelil ve druhém poločase Aleš Čermák z penalty. „Klokani“ v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou. Dukla nevyhrála deset kol po sobě, na jaře ještě ani jednou ve čtyřech zápasech neskórovala a zůstala poslední.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Dukla, 1:0. Klokani slaví druhou výhru v řadě • iSport.tv

Jablonec potřetí na jaře vyhrál

Jedinou branku dal v 57. minutě Sebastian Nebyla. Svěřenci Luboše Kozla si na jaře připsali třetí vítězství, naopak Slezané po zimní přestávce prohráli všechna čtyři kola. Jablonec vyhrál počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů a doma v nejvyšší soutěži s Karvinou v dosavadních 11 zápasech ztratil body pouze za jedinou remízu.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Karviná 1:0. Severočeši si upevnili 3. místo, rozhodl Nebyla • isportTV

Posun Slovácka nad baráž

Domácí poslal ve 30. minutě do vedení Jan Suchan, v závěru si dal vlastní gól střídající Tomáš Solil. Celek z Uherského Hradiště zvítězil po čtyřech kolech a poprvé na jaře,. Východočeši podruhé za sebou prohráli. Slovácko v lize s Východočechy popáté za sebou neprohrálo, doma v nejvyšší soutěži s nimi bodovalo popáté z posledních šesti zápasů. Pardubice venku utrpěly první porážku po sérii tří vítězství.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Pardubice 2:0. První jarní výhra domácích, hosty zradila efektivita v zakončení • isportTV

Zlínské čekání na jarní výhru

Hradečtí remizovali doma s nováčkem ze Zlína bez branek. Východočeský tým v nejvyšší soutěži nezvítězil v pátém z posledních šesti zápasů, „Ševci“ vyhráli jediné z minulých devíti kol, podruhé za sebou remizovali bez gólů. Hradec bodoval poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové – Zlín 0:0. Votroci prodloužili domácí neporazitelnost, Ševci opět neskórovali • isportTV

V Edenu úřadoval VAR

O vítězství Pražanů rozhodl po přestávce z penalty Tomáš Chorý a upevnil si vedení v tabulce střelců. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 24 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Slavia bodovala v posledních osmi ligových zápasech s Libercem. Slovan po podzimní domácí remíze 1:1 tentokrát vršovického favorita nezaskočil a venku v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě nezvítězil. Více čtěte ZDE >>>

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Liberec 1:0. VAR hrál hlavní roli. Chorý rozhodl, v závěru neudržel emoce • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta22145343:2347
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň22125542:2841
5Liberec23107637:2337
6Karviná231021135:3832
7Hr. Králové2387833:2931
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice2267922:2625
12Pardubice23671028:4025
13Slovácko23471216:2919
14Ml. Boleslav22471129:4719
15Baník22461216:2818
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

