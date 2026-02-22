ONLINE: Bohemians - Dukla 1:0. Čermák posílá domácí do vedení proměněnou penaltou
Třiadvacáté kolo Chance Ligy v neděli pokračuje malým pražským derby Bohemians s Duklou, Baník pod novým trenérem Ondřejem Smetanou vyzve Mladou Boleslav, Sigma se představí v Teplicích a Plzeň ve šlágru vyzve Spartu. Už v sobotu Slovácko porazilo Pardubice 2:0 a v neúplné tabulce se vyšvihlo nad barážové pozice. Hradec Králové remizoval se Zlínem, Jablonec si upevnil třetí místo po skalpu Karviné 1:0 a Slavia udolala Liberec po trefě Tomáše Chorého z penalty. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Jablonec potřetí na jaře vyhrál
Jedinou branku dal v 57. minutě Sebastian Nebyla. Svěřenci Luboše Kozla si na jaře připsali třetí vítězství a upevnili si třetí místo v neúplné tabulce. Naopak Slezané po zimní přestávce prohráli všechna čtyři kola a figurují na šesté příčce. Jablonec vyhrál počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů a doma v nejvyšší soutěži s Karvinou v dosavadních 11 zápasech ztratil body pouze za jedinou remízu.
Posun Slovácka nad baráž
Domácí poslal ve 30. minutě do vedení Jan Suchan, v závěru si dal vlastní gól střídající Tomáš Solil. Celek z Uherského Hradiště zvítězil po čtyřech kolech a poprvé na jaře a v neúplné tabulce poskočil na 13. místo. Východočeši podruhé za sebou prohráli a patří jim 11. pozice. Slovácko v lize s Východočechy popáté za sebou neprohrálo, doma v nejvyšší soutěži s nimi bodovalo popáté z posledních šesti zápasů. Pardubice venku utrpěly první porážku po sérii tří vítězství.
Zlínské čekání na jarní výhru
Hradečtí remizovali doma s nováčkem ze Zlína bez branek. Východočeský tým v nejvyšší soutěži nezvítězil v pátém z posledních šesti zápasů a nevyužil možnost vystřídat na šestém místě neúplné tabulky Karvinou. „Ševci“ vyhráli jediné z minulých devíti kol, podruhé za sebou remizovali bez gólů a zůstali devátí o tři body za soupeřem. Hradec bodoval poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů.
V Edenu úřadoval VAR
O vítězství Pražanů rozhodl po přestávce z penalty Tomáš Chorý a upevnil si vedení v tabulce střelců. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 24 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Slavia bodovala v posledních osmi ligových zápasech s Libercem. Slovan po podzimní domácí remíze 1:1 tentokrát vršovického favorita nezaskočil a venku v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě nezvítězil. Více čtěte ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu