SESTŘIHY: Baník po návratu Smetany jen remizoval, Slavia zvýšila náskok v čele ligy

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Boleslav 0:0. Ostrava nevyužila domácí prostředí a je 14. • Zdroj: iSport.tv
Martin Šubert z Mladé Boleslavi a Michal Kohút z Ostravy v souboji o míč
Abdullahi Bewene z Baníku v utkání proti Mladé Boleslavi
Trenér Baníku Ondřej Smetana v utkání proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Sigmy se radují z gólu proti Teplicím
Benjamin Nyarko z Teplic v utkání proti Sigmě
Fotbalisté Olomouce se radují z branky proti Teplicím
Chance Liga
Třiadvacáté kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Radost po něm může mít Slavia, která udolala Liberec 1:0 po trefě Tomáše Chorého z penalty. Největší rival Sparta naopak ztratila bezbrankovou remízou v Plzni a sešívaní tak v čele tabulky vedou už o sedm bodů. Baník pod staronovým trenérem Ondřejem Smetanou remizoval 0:0 s Mladou Boleslaví, Sigma vyhrála 3:1 v Teplicích a Bohemians v malém pražském derby zvítězili 1:0 nad Duklou. Už v sobotu Slovácko porazilo Pardubice 2:0, Hradec Králové remizoval se Zlínem a Jablonec si upevnil třetí místo po skalpu Karviné 1:0. SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Šlágr branku nenabídl

Plzeň ve šlágru remizovala se Spartou bez branek. Blíže k výhře měli domácí, kapitán Matěj Vydra ale v 52. minutě neproměnil penaltu. Oba týmy udržely neporazitelnost v jarní části sezony, s remízou však nemohou být spokojené. Letenští si ještě více zkomplikovali boj o titul, ze druhého místa tabulky ztrácejí na lídra soutěže a obhájce titulu Slavii už sedm bodů. Viktoria má na čtvrté příčce na Spartu stále šestibodové manko.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Sparta 0:0. Šlágr bez branek, Vydra selhal při penaltě • iSport.tv

Smetanova obnovená premiéra s remízou

Ostrava remizovala doma s Mladou Boleslaví bez branek. Baník poprvé vedl staronový trenér Ondřej Smetana, který nahradil v pondělí odvolaného Tomáše Galáska. Slezané zvítězili v jediném z posledních šesti kol a zůstali čtrnáctí, předposlední Slovácko je za nimi vinou horšího skóre. Na poslední pražskou Duklu mají čtyřbodový náskok. Středočeši prohráli v jediném z minulých šesti ligových duelů, vyhráli ale jen ve dvou z posledních šestnácti. V tabulce jsou nadále třináctí o bod před nedělním soupeřem.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Boleslav 0:0. Ostrava nevyužila domácí prostředí a je 14. • iSport.tv

Sigma se naladila na KL

Olomouc vyhrála 3:1 v Teplicích a ideálně se naladila na čtvrteční odvetu úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy v Lausanne. Sigma rozhodla už v prvním poločase, kdy se postupně trefili Filip Slavíček, Muhammad Jásir a Ahmad Ghali. V 75. minutě zkorigoval skóre střídající Matěj Pulkrab. Hanáci se posunuli na šesté místo tabulky, Severočeši jsou jedenáctí.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Olomouc 1:3. Sigma rozhodla v prvním poločase • iSport.tv

Malé pražské derby pro Klokany

Bohemians 1905 porazili doma poslední Duklu 1:0. Jediný gól pražského derby vstřelil ve druhém poločase Aleš Čermák z penalty. „Klokani“ v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou. Dukla nevyhrála deset kol po sobě, na jaře ještě ani jednou ve čtyřech zápasech neskórovala a zůstala poslední.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Dukla, 1:0. Klokani slaví druhou výhru v řadě • iSport.tv

Jablonec potřetí na jaře vyhrál

Jedinou branku dal v 57. minutě Sebastian Nebyla. Svěřenci Luboše Kozla si na jaře připsali třetí vítězství, naopak Slezané po zimní přestávce prohráli všechna čtyři kola. Jablonec vyhrál počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů a doma v nejvyšší soutěži s Karvinou v dosavadních 11 zápasech ztratil body pouze za jedinou remízu.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec – Karviná 1:0. Severočeši si upevnili 3. místo, rozhodl Nebyla • isportTV

Posun Slovácka nad baráž

Domácí poslal ve 30. minutě do vedení Jan Suchan, v závěru si dal vlastní gól střídající Tomáš Solil. Celek z Uherského Hradiště zvítězil po čtyřech kolech a poprvé na jaře,. Východočeši podruhé za sebou prohráli. Slovácko v lize s Východočechy popáté za sebou neprohrálo, doma v nejvyšší soutěži s nimi bodovalo popáté z posledních šesti zápasů. Pardubice venku utrpěly první porážku po sérii tří vítězství.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Pardubice 2:0. První jarní výhra domácích, hosty zradila efektivita v zakončení • isportTV

Zlínské čekání na jarní výhru

Hradečtí remizovali doma s nováčkem ze Zlína bez branek. Východočeský tým v nejvyšší soutěži nezvítězil v pátém z posledních šesti zápasů, „Ševci“ vyhráli jediné z minulých devíti kol, podruhé za sebou remizovali bez gólů. Hradec bodoval poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové – Zlín 0:0. Votroci prodloužili domácí neporazitelnost, Ševci opět neskórovali • isportTV

V Edenu úřadoval VAR

O vítězství Pražanů rozhodl po přestávce z penalty Tomáš Chorý a upevnil si vedení v tabulce střelců. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 24 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Slavia bodovala v posledních osmi ligových zápasech s Libercem. Slovan po podzimní domácí remíze 1:1 tentokrát vršovického favorita nezaskočil a venku v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě nezvítězil. Více čtěte ZDE >>>

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Liberec 1:0. VAR hrál hlavní roli. Chorý rozhodl, v závěru neudržel emoce • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

