SESTŘIHY: Baník poprvé pod Smetanou jen remizoval, Slovácko přehrálo Pardubice
Třiadvacáté kolo fotbalové Chance Ligy pokračuje čtyřmi nedělními zápasy. Baník pod staronovým trenérem Ondřejem Smetanou remizoval 0:0 s Mladou Boleslaví, Sigma vyhrála 3:1 v Teplicích a Bohemians v malém pražském derby zvítězili 1:0 nad Duklou. Plzeň pak ve šlágru vyzve Spartu. Už v sobotu Slovácko porazilo Pardubice 2:0. Hradec Králové remizoval se Zlínem, Jablonec si upevnil třetí místo po skalpu Karviné 1:0 a Slavia udolala Liberec po trefě Tomáše Chorého z penalty. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Smetanova obnovená premiéra s remízou
Ostrava remizovala doma s Mladou Boleslaví bez branek. Baník poprvé vedl staronový trenér Ondřej Smetana, který nahradil v pondělí odvolaného Tomáše Galáska. Slezané zvítězili v jediném z posledních šesti kol a zůstali čtrnáctí, předposlední Slovácko je za nimi vinou horšího skóre. Na poslední pražskou Duklu mají čtyřbodový náskok. Středočeši prohráli v jediném z minulých šesti ligových duelů, vyhráli ale jen ve dvou z posledních šestnácti. V tabulce jsou nadále třináctí o bod před nedělním soupeřem.
Sigma se naladila na KL
Olomouc vyhrála 3:1 v Teplicích a ideálně se naladila na čtvrteční odvetu úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy v Lausanne. Sigma rozhodla už v prvním poločase, kdy se postupně trefili Filip Slavíček, Muhammad Jásir a Ahmad Ghali. V 75. minutě zkorigoval skóre střídající Matěj Pulkrab. Hanáci se posunuli na šesté místo tabulky, Severočeši jsou jedenáctí.
Malé pražské derby pro Klokany
Bohemians 1905 porazili doma poslední Duklu 1:0. Jediný gól pražského derby vstřelil ve druhém poločase Aleš Čermák z penalty. „Klokani“ v nejvyšší soutěži zvítězili podruhé za sebou. Dukla nevyhrála deset kol po sobě, na jaře ještě ani jednou ve čtyřech zápasech neskórovala a zůstala poslední.
Jablonec potřetí na jaře vyhrál
Jedinou branku dal v 57. minutě Sebastian Nebyla. Svěřenci Luboše Kozla si na jaře připsali třetí vítězství, naopak Slezané po zimní přestávce prohráli všechna čtyři kola. Jablonec vyhrál počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů a doma v nejvyšší soutěži s Karvinou v dosavadních 11 zápasech ztratil body pouze za jedinou remízu.
Posun Slovácka nad baráž
Domácí poslal ve 30. minutě do vedení Jan Suchan, v závěru si dal vlastní gól střídající Tomáš Solil. Celek z Uherského Hradiště zvítězil po čtyřech kolech a poprvé na jaře,. Východočeši podruhé za sebou prohráli. Slovácko v lize s Východočechy popáté za sebou neprohrálo, doma v nejvyšší soutěži s nimi bodovalo popáté z posledních šesti zápasů. Pardubice venku utrpěly první porážku po sérii tří vítězství.
Zlínské čekání na jarní výhru
Hradečtí remizovali doma s nováčkem ze Zlína bez branek. Východočeský tým v nejvyšší soutěži nezvítězil v pátém z posledních šesti zápasů, „Ševci“ vyhráli jediné z minulých devíti kol, podruhé za sebou remizovali bez gólů. Hradec bodoval poosmé z posledních devíti vzájemných ligových zápasů.
V Edenu úřadoval VAR
O vítězství Pražanů rozhodl po přestávce z penalty Tomáš Chorý a upevnil si vedení v tabulce střelců. Obhájci titulu v nejvyšší soutěži už 24 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Slavia bodovala v posledních osmi ligových zápasech s Libercem. Slovan po podzimní domácí remíze 1:1 tentokrát vršovického favorita nezaskočil a venku v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě nezvítězil. Více čtěte ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu