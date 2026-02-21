ONLINE: Slavia - Liberec. Přidají sešívání třetí výhru v řadě a zvýší náskok v čele?

Předplatné

Radost slávistů po gólu Štěpána Chaloupka
Zdroj: ČTK / Petros Karadjias
Chance Liga
Fotbalisté Slavie ve 23. kole Chance Ligy hostí na domácím trávníku Liberec, který naposledy udolal Baník těsně 1:0. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední dva ligové zápasy a rádi by zvýšili náskok v čela tabulky, druhá Sparta totiž v neděli hraje na hřišti Plzně. Jak dopadne dnešní utkání v Edenu? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

