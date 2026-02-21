SESTŘIH: Slavia - Liberec 1:0. VAR hrál hlavní roli. Chorý rozhodl, v závěru neudržel emoce
Fotbalisté Slavie porazili ve 23. kole Chance Ligy na domácím trávníku Liberec 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil z penalty Tomáš Chorý. Velkou roli v zápase hrálo video, které zkazilo radost Chorému a Mubaraku Suleimanovi. Na druhé straně odvolal VAR pokutový kop Slovanu. Po závěrečném hvizdu ještě vzplanuly na hřišti emoce, Chorý shodil členovi realizačního týmu Liberce kšiltovku. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední tři ligové zápasy a navýšili náskok v čele tabulky na druhou Spartu na osm bodů, Letenští hrají v neděli na hřišti Plzně. Liberec zůstává pátý.
Slavia doma v lize prohrála jediný z posledních 14 duelů s Libercem a posedmé za sebou ho tam zdolala, inkasovala při tom jediný gól. Svěřenci trenéra Trpišovského, který před angažmá v pražském celku vedl Slovan, opět vylepšili unikátní sérii v Edenu, kde v nejvyšší soutěži utrpěli jedinou porážku z minulých 66 zápasů. Severočeši prohráli dvě z posledních tří kol.
Zápas začal o osm minut později, protože se muselo počkat, až se nad trávníkem rozplyne hustý dým z pyrotechniky od domácího „kotle“. Slávisté se pak chopili role favorita a zatlačili soupeře před branku. Chytil běžel sám na gólmana, udělal Koubkovi kličku, jenže se dostal do velkého úhlu a jeho zakončení zblokoval N'Guessan. Pražané již před koncem první čtvrthodiny vedli na rohy 6:0.
Slovan úvodní nápor favorita přečkal, pak se sám osmělil a vyslal na brankáře Staňka střely zdálky. Domácí byli nebezpečnější a poté, co Chaloupek trefil tyč, vznikl velký závar, který zakončil Suleiman ve 38. minutě střelou do sítě. Gól však neplatil, sudí Pechanec po zásahu od videorozhodčího u monitoru odhalil předchozí Bořilovu ruku.
Video pak v nastavení prvního poločasu pomohlo i Slavii. Rozhodčí nejprve nařídil penaltu za Staňkův nedovolený zákrok na Hodouše. Po dalším přezkoumání ovšem odhalil předchozí faul libereckého týmu a pokutový kop zrušil.
Po přestávce zblízka dopravil míč do sítě slávista Chorý, ani jeho branka však neplatila. Kalibrovaná čára ukázala, že stál o 65 centimetrů v ofsajdu. Domácí kanonýr se však brzy přece jen dočkal. Bránící Mašek ho chytil za ramena a sudí nařídil penaltu. Chorý i svůj 15. pokutový kop v nejvyšší soutěži proměnil, ještě ani jednou neminul. V čele tabulky střelců se posunul na 13 branek.
Domácí si pak těsné vedení takticky pohlídali, závěr zápasu rozkouskovala spousta přerušení. Slavia bodovala v posledních osmi ligových zápasech s Libercem. Slovan po podzimní domácí remíze 1:1 tentokrát vršovického favorita nezaskočil a venku v nejvyšší soutěži počtvrté po sobě nezvítězil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu